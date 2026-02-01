Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що зараз почалася друга хвиля обговорень щодо справи Епштейна. Виклики для Трампа зростають, але поки рано говорити за імпічмент.

В якому випадку можливий імпічмент для Трампа?

Відомо, що Трамп неодноразово згадується у файлах Епштейна. Але про реальну загрозу імпічменту можна говорити лише в тому випадку, якщо республіканці втратять більшість у Конгресі. Вибори відбудуться вже в листопаді 2026 року.

Дехто з республіканців вже не зовсім підтримує Трампа через справу Епштейна. Але тут ще працює партійний інтерес. Трамп розуміє, наскільки для нього важливі вибори до Конгресу. Палата представників повністю оновлюється, а Сенат – на третину,

– зазначив Фесенко.

Не варто відкидати і те, яким буде фізичний та психічний стан Трампа. Це може бути той "чорний лебідь", який повністю змінить ситуацію.

Трамп і справа Епштейна: коротко