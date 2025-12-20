Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Що відомо про нові оприлюднені документи, пов'язані з Епштейном?

За словами посадовців Мін'юсту, загальний обсяг матеріалів може сягати кількох сотень тисяч сторінок. Йдеться про документи, які раніше були недоступні для громадськості, зокрема свідчення великого журі присяжних, матеріали внутрішніх розслідувань, угоди про імунітет, запечатані судові врегулювання та внутрішнє листування правоохоронців.

Частина документів стосується Гіслейн Максвелл – колишньої партнерки та соратниці Епштейна. У 2021 році її визнали винною у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх і засудили до 20 років позбавлення волі.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що п'ятничне оприлюднення – лише перший етап. За його словами, цього дня буде опубліковано кілька сотень тисяч сторінок, а протягом найближчих тижнів – ще стільки ж. Він наголосив, що співробітники відомства працюють у прискореному режимі, аби встигнути до дедлайну, водночас ретельно редагуючи матеріали.

Ми перевіряємо кожен документ, щоб повністю захистити жертв – їхні імена, особисті дані та історії,

– пояснив Бланш.

За редагування відповідають прокурори Відділу національної безпеки Мін'юсту, які мають відповідні допуски до секретної інформації.

Попри це, адміністрація президента Дональда Трампа вже зіткнулася з гострою критикою. Демократи в Конгресі та окремі республіканці звинуватили Білий дім у тому, що документи оприлюднюють не в повному обсязі, як того вимагає закон.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що закон, ухвалений Конгресом і підписаний Трампом, чітко зобов'язував адміністрацію оприлюднити всі файли Епштейна протягом 30 днів.

Своєю чергою провідні демократи Комітету з нагляду Палати представників Роберт Гарсія та Джеймі Раскін повідомили, що розглядають усі можливі юридичні кроки через потенційне порушення федерального законодавства.

Серед оприлюднених файлів містяться документи, записи телефонних розмов та відео, зібрані під час розслідувань штатів та федерального уряду. У записах також детально описано види знущань, які Епштейн змушував терпіти тих, хто вижив.

Кого помітили на нових фото на файлах Епштейна?

На фото, які виклали у межах файлів Епштейна, помітили колишнього президента США Білла Клінтона та співака Майкла Джексона.

Білла Клінтона та Майкла Джексона помітили на фото з файлів Епштейна / Фото Clash Report

Один зі знімків заслуговує особливої уваги. На ньому зображена картина з колишнім президентом США Біллом Клінтоном у жіночій сукні та підборах, який позує у Білому домі.



Картина з Біллом Клінтоном у сукні та підборах / Фото Clash Report

Також є багато фото з самим Джеффрі Епштейном, деякі зі знімків доволі дивні. Окрім того, на світлинах присутні жінки, з якими міг мати стосунки сексуальний злочинець.

Ще фото з файлів Джеффрі Епштейна / Фото Clash Report

Архів також містить зображення Епштейна, на якому він позує з чеком, який нібито дав йому Трамп.



Нові фото Дональда Трампа з файлів Епштейна / Фото Clash Report

Варто зазначити, що закон, підписаний Трампом минулого місяця, скасовує багаторічні обмеження щодо таємниці матеріалів великого журі у справі Епштейна. Водночас він дозволяє тимчасово приховувати секретну інформацію, дані, які можуть зашкодити чинним розслідуванням, а також персональні та медичні відомості жертв. Окремо закон зобов'язує оприлюднити документи, пов'язані зі смертю Епштейна у в'язниці, яку офіційно визнали самогубством.

Очікується, що нові матеріали можуть пролити світло на зв'язки Епштейна з впливовими фігурами у політиці, фінансах і медіа, а також на те, як федеральна влада протягом років не змогла притягнути його до відповідальності.

Сам Дональд Трамп не є фігурантом кримінальних справ, пов'язаних з Епштейном. Президент визнає, що вони були знайомі в минулому, однак стверджує, що розірвав з ним стосунки задовго до арешту фінансиста. Трамп також неодноразово критикував увагу до цієї теми, називаючи її політично мотивованою.

