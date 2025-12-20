Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что известно о новых обнародованных документах, связанных с Эпштейном?

По словам чиновников Минюста, общий объем материалов может достигать нескольких сотен тысяч страниц. Речь идет о документах, которые ранее были недоступны для общественности, в частности показания большого жюри присяжных, материалы внутренних расследований, соглашения об иммунитете, запечатанные судебные урегулирования и внутренняя переписка правоохранителей.

Часть документов касается Гислейн Максвелл – бывшей партнерши и соратницы Эпштейна. В 2021 году ее признали виновной в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что пятничное обнародование – лишь первый этап. По его словам, этого дня будет опубликовано несколько сотен тысяч страниц, а в течение ближайших недель – еще столько же. Он отметил, что сотрудники ведомства работают в ускоренном режиме, чтобы успеть до дедлайна, одновременно тщательно редактируя материалы.

Мы проверяем каждый документ, чтобы полностью защитить жертв – их имена, личные данные и истории,

– объяснил Бланш.

За редактирование отвечают прокуроры Отдела национальной безопасности Минюста, которые имеют соответствующие допуски к секретной информации.

Несмотря на это, администрация президента Дональда Трампа уже столкнулась с острой критикой. Демократы в Конгрессе и отдельные республиканцы обвинили Белый дом в том, что документы обнародуют не в полном объеме, как того требует закон.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что закон, принятый Конгрессом и подписанный Трампом, четко обязывал администрацию обнародовать все файлы Эпштейна в течение 30 дней.

В свою очередь ведущие демократы Комитета по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия и Джейми Раскин сообщили, что рассматривают все возможные юридические шаги из-за потенциального нарушения федерального законодательства.

Среди обнародованных файлов содержатся документы, записи телефонных разговоров и видео, собранные во время расследований штатов и федерального правительства. В записях также подробно описаны виды издевательств, которые Эпштейн заставлял терпеть тех, кто выжил.

Кого заметили на новых фото на файлах Эпштейна?

На фото, которые выложили в рамках файлов Эпштейна, заметили бывшего президента США Билла Клинтона и певца Майкла Джексона.

Билла Клинтона и Майкла Джексона заметили на фото из файлов Эпштейна / Фото Clash Report

Один из снимков заслуживает особого внимания. На нем изображена картина с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в женском платье и каблуках, который позирует в Белом доме.



Картина с Биллом Клинтоном в платье и каблуках / Фото Clash Report

Также есть много фото с самим Джеффри Эпштейном, некоторые из снимков довольно странные. Кроме того, на фотографиях присутствуют женщины, с которыми мог иметь отношения сексуальный преступник.

Еще фото из файлов Джеффри Эпштейна / Фото Clash Report

Архив также содержит изображение Эпштейна, на котором он позирует с чеком, который якобы дал ему Трамп.



Новые фото Дональда Трампа из файлов Эпштейна / Фото Clash Report

Стоит отметить, что закон, подписанный Трампом в прошлом месяце, отменяет многолетние ограничения относительно тайны материалов большого жюри по делу Эпштейна. В то же время он позволяет временно скрывать секретную информацию, данные, которые могут повредить действующим расследованиям, а также персональные и медицинские сведения жертв. Отдельно закон обязывает обнародовать документы, связанные со смертью Эпштейна в тюрьме, которую официально признали самоубийством.

Ожидается, что новые материалы могут пролить свет на связи Эпштейна с влиятельными фигурами в политике, финансах и медиа, а также на то, как федеральные власти в течение лет не смогли привлечь его к ответственности.

Сам Дональд Трамп не является фигурантом уголовных дел, связанных с Эпштейном. Президент признает, что они были знакомы в прошлом, однако утверждает, что разорвал с ним отношения задолго до ареста финансиста. Трамп также неоднократно критиковал внимание к этой теме, называя ее политически мотивированной.

