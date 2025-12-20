Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Что известно о новых обнародованных документах, связанных с Эпштейном?
По словам чиновников Минюста, общий объем материалов может достигать нескольких сотен тысяч страниц. Речь идет о документах, которые ранее были недоступны для общественности, в частности показания большого жюри присяжных, материалы внутренних расследований, соглашения об иммунитете, запечатанные судебные урегулирования и внутренняя переписка правоохранителей.
Часть документов касается Гислейн Максвелл – бывшей партнерши и соратницы Эпштейна. В 2021 году ее признали виновной в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и приговорили к 20 годам лишения свободы.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что пятничное обнародование – лишь первый этап. По его словам, этого дня будет опубликовано несколько сотен тысяч страниц, а в течение ближайших недель – еще столько же. Он отметил, что сотрудники ведомства работают в ускоренном режиме, чтобы успеть до дедлайна, одновременно тщательно редактируя материалы.
Мы проверяем каждый документ, чтобы полностью защитить жертв – их имена, личные данные и истории,
– объяснил Бланш.
За редактирование отвечают прокуроры Отдела национальной безопасности Минюста, которые имеют соответствующие допуски к секретной информации.
Несмотря на это, администрация президента Дональда Трампа уже столкнулась с острой критикой. Демократы в Конгрессе и отдельные республиканцы обвинили Белый дом в том, что документы обнародуют не в полном объеме, как того требует закон.
Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что закон, принятый Конгрессом и подписанный Трампом, четко обязывал администрацию обнародовать все файлы Эпштейна в течение 30 дней.
В свою очередь ведущие демократы Комитета по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия и Джейми Раскин сообщили, что рассматривают все возможные юридические шаги из-за потенциального нарушения федерального законодательства.
Среди обнародованных файлов содержатся документы, записи телефонных разговоров и видео, собранные во время расследований штатов и федерального правительства. В записях также подробно описаны виды издевательств, которые Эпштейн заставлял терпеть тех, кто выжил.
Кого заметили на новых фото на файлах Эпштейна?
На фото, которые выложили в рамках файлов Эпштейна, заметили бывшего президента США Билла Клинтона и певца Майкла Джексона.
Билла Клинтона и Майкла Джексона заметили на фото из файлов Эпштейна / Фото Clash Report
Один из снимков заслуживает особого внимания. На нем изображена картина с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в женском платье и каблуках, который позирует в Белом доме.
Картина с Биллом Клинтоном в платье и каблуках / Фото Clash Report
Также есть много фото с самим Джеффри Эпштейном, некоторые из снимков довольно странные. Кроме того, на фотографиях присутствуют женщины, с которыми мог иметь отношения сексуальный преступник.
Еще фото из файлов Джеффри Эпштейна / Фото Clash Report
Архив также содержит изображение Эпштейна, на котором он позирует с чеком, который якобы дал ему Трамп.
Новые фото Дональда Трампа из файлов Эпштейна / Фото Clash Report
Стоит отметить, что закон, подписанный Трампом в прошлом месяце, отменяет многолетние ограничения относительно тайны материалов большого жюри по делу Эпштейна. В то же время он позволяет временно скрывать секретную информацию, данные, которые могут повредить действующим расследованиям, а также персональные и медицинские сведения жертв. Отдельно закон обязывает обнародовать документы, связанные со смертью Эпштейна в тюрьме, которую официально признали самоубийством.
Ожидается, что новые материалы могут пролить свет на связи Эпштейна с влиятельными фигурами в политике, финансах и медиа, а также на то, как федеральные власти в течение лет не смогли привлечь его к ответственности.
Сам Дональд Трамп не является фигурантом уголовных дел, связанных с Эпштейном. Президент признает, что они были знакомы в прошлом, однако утверждает, что разорвал с ним отношения задолго до ареста финансиста. Трамп также неоднократно критиковал внимание к этой теме, называя ее политически мотивированной.
Что обнаружили в предыдущих обнародованных файлах Эпштейна?
Ночью 19 декабря комитет Палаты представителей США опубликовал 68 новых фотографий из имения Джеффри Эпштейна. Среди них на снимке есть украинский паспорт, который был оформлен на женщину.
12 декабря демократы опубликовали новую партию изображений из коллекции осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. На снимках фигурировал нынешний президент США Дональд Трамп и возможные жертвы финансиста.
До этого демократы Палаты представителей США опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна. В них упоминается, что Дональд Трамп провел несколько часов с одной из жертв.