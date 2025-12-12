На обнародованных фотографиях президент США позирует с вероятными жертвами, передает 24 Канал со ссылкой на PBS News.

Что известно о фото Трамп с возможными жертвами сексуальных преступлений?

Фотографии не имеют дат. Их изъяли из электронной почты и компьютера Эпштейна. Об этом сообщили демократы из Комитета по надзору Палаты представителей, которые собственно и обнародовали фотографии.

Одно фото показывает Дональда Трампа до того, как он стал президентом, на вечеринке с шестью женщинами, чьи лица затерты, в гавайских гирляндах.

Дональд Трамп позирует с группой женщин, которые носят гавайские гирлянды

Другое фото президента, который в то время был девелопером недвижимости и другом Эпштейна, показывает его, как он разговаривает с женщиной на вечеринке.

Трамп разговаривает с женщиной и стоит рядом с Эпштейном

На третьем фото Трамп сидит рядом с блондинкой, чье лицо также затерто.

Дональд Трамп с женщиной, которая могла быть жертвой сексуальных преступлений

Еще одно фото показывает презервативы с изображением Трампа, разложены на столе, позади которого видна надпись: "Trump Condom $4.50".

На столе разложены шуточные презервативы с изображением Трампа

Комитет по надзору Палаты представителей сообщил, что последняя партия содержит тысячи фотографий женщин и имущества Эпштейна. При этом имена возможных жертв и другие персональные данные на фото были затерты.

Последняя коллекция финансиста содержит более 95 000 изображений. Из них – 19 фотографий обнародовали в пятницу, 12 декабря.

Пришло время покончить с этой скрытностью в Белом доме и добиться справедливости для тех, кто выжил после действий Джеффри Эпштейна и его влиятельных друзей. Эти тревожные фотографии задают еще больше вопросов о Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных мужчин в мире. Мы не остановимся, пока американцы не узнают правду. Министерство юстиции должно немедленно обнародовать все файлы,

– заявил старший член комитета Роберт Гарсия, демократ из Калифорнии.

Напомним, что Трамп не был обвинен ни в каких преступлениях, связанных с Эпштейном и его торговлей людьми. Однако их связи снова проверяют. В прошлом месяце Конгресс принял закон, который обязывает Министерство юстиции обнародовать файлы расследования Эпштейна до 19 декабря – закон подписал Трамп. Пока что эти файлы не обнародованы.

На других фото вместе с Эпштейном можно увидеть президента Билла Клинтона, основателя Virgin Group и миллиардера Ричарда Брэнсона, политического стратега и союзника Трампа Стива Бэннона, британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, основателя Microsoft Билла Гейтса, режиссера Вуди Аллена.

С Эпштейном общались многие известные люди / Фото из архива Эпштейна

Справка: Джеффри Эпштейн – американский финансист и миллиардер, который имел контакты со многими богатыми и влиятельными людьми. Эпштейна обвинили в сексуальном насилии и торговле несовершеннолетними девушками. В июле 2019 года Эпштейна арестовали. Он содержался в тюрьме Метрополитен в Нью-Йорке. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере. Были подозрения и расследования в отношении тех, кто был близким к Эпштейну: политики, бизнесмены, знаменитости. Его подруга Джизлейн Максвелл в 2021 году была осуждена за участие в вербовке несовершеннолетних для сексуального насилия. После смерти Эпштейна публикуются новые документы, фотографии и письма, указывающие на его круг общения и возможных жертв.

