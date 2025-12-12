На оприлюднених світлинах президент США позує з ймовірними жертвами, передає 24 Канал із посиланням на PBS News.

Дивіться також Не через хворобу: у Білому домі розповіли, чому Трамп носить пластирі на руках

Що відомо про фото Трамп з можливими жертвами сексуальних злочинів?

Фотографії не мають дат. Їх вилучили з електронної пошти та комп'ютера Епштейна. Про це повідомили демократи з Комітету з нагляду Палати представників, які власне й оприлюднили світлини.

Одне фото показує Дональда Трампа до того, як він став президентом, на вечірці із шістьма жінками, чиї обличчя затерті, у гавайських гірляндах.

Дональд Трамп позує з групою жінок, які носять гавайські гірлянди

Інше фото президента, який на той час був девелопером нерухомості та другом Епштейна, показує його, як він розмовляє з жінкою на вечірці.

Трамп розмовляє з жінкою і стоїть поряд з Епштейном

На третьому фото Трамп сидить поруч з блондинкою, чиє обличчя також затерте.

Дональд Трамп з жінкою, яка могла бути жертвою сексуальних злочинів

Ще одне фото показує презервативи з зображенням Трампа, розкладені на столі, позаду якого видно напис: "Trump Condom $4.50".

На столі розкладені жартівливі презервативи з зображенням Трампа

Комітет з нагляду Палати представників повідомив, що остання партія містить тисячі фотографій жінок і майна Епштейна. При цьому імена можливих жертв та інші персональні дані на фото були затерті.

Остання колекція фінансиста містить понад 95 000 зображень. З них – 19 світлин оприлюднили у п'ятницю, 12 грудня.

Прийшов час покінчити з цією прихованістю в Білому домі та добитися справедливості для тих, хто вижив після дій Джеффрі Епштейна та його впливових друзів. Ці тривожні фотографії ставлять ще більше питань щодо Епштейна та його стосунків з деякими з найвпливовіших чоловіків світу. Ми не зупинимося, поки американці не дізнаються правду. Міністерство юстиції має негайно оприлюднити всі файли,

– заявив старший член комітету Роберт Гарсія, демократ з Каліфорнії.

Нагадаємо, що Трамп не був звинувачений у жодних злочинах, пов’язаних з Епштейном та його торгівлею людьми. Проте їхні зв'язки знову перевіряють. Минулого місяця Конгрес ухвалив закон, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити файли розслідування Епштейна до 19 грудня – закон підписав Трамп. Поки що ці файли не оприлюднені.

На інших фото разом з Епштейном можна побачити президента Білла Клінтона, засновника Virgin Group та мільярдера Річарда Бренсона, політичного стратега та союзника Трампа Стіва Беннона, британського принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, засновника Microsoft Білла Гейтса, режисера Вуді Аллена.

З Епштейном спілкувалися багато відомих людей / Фото з архіву Епштейна

Довідка: Джеффрі Епштейн – американський фінансист та мільярдер, який мав контакти з багатьма багатими і впливовими людьми. Епштейн звинуватили у сексуальному насильстві та торгівлі неповнолітніми дівчатами. У липні 2019 року Епштейна заарештували. Він утримувався у в'язниці Метрополітен у Нью-Йорку. 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у камері. Були підозри та розслідування стосовно тих, хто був близьким до Епштейна: політики, бізнесмени, знаменитості. Його подруга Джизлейн Максвелл у 2021 році була засуджена за участь у вербуванні неповнолітніх для сексуального насильства. Після смерті Епштейна публікуються нові документи, фотографії та листи, що вказують на його коло спілкування та можливих жертв.

Чим загрожує Трампу оприлюднення файлів Епштейна?