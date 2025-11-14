В одній із переписок Епштейн стверджує, що Вірджинія Джуффре, яка скоїла самогубство, годинами проводила час із Трампом. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал BBC.

Які нові матеріали з'явилися у справі Епштейна?

Демократи з комітету Палати представників з нагляду першими виклали подробиці листування між Епштейном і Гіслен Максвелл.

Довідково: Джеффрі Епштейн – мільярдер-фінансист, фігурант найгучнішої секс-афери США. Він збудував мережу вербування неповнолітніх для еліти: політиків, принців, мільярдерів. Гіслен Максвелл – британська світська левиця, спільниця Епштейна, засуджена на 20 років за торгівлю неповнолітніми для сексуальної експлуатації.

У листуванні 2011 року Епштейн пише останньому: "Той пес, що не гавкає, – саме Трамп. Вірджинія годинами була в мене вдома разом з ним".

На що Максвелл відповідає коротко: "Я думаю про це…". Ім'я Вірджинії Джуффре в демократичній версії документа зачервонене, але в повному пакеті, оприлюдненому комітетом, воно видно.

До слова, Джуффре, яка пішла з життя самогубством на початку 2025 року, ніколи не звинувачувала Трампа в будь-яких протиправних діях щодо себе.

Ще цікавіше листування Епштейна з журналістом Майклом Вулфом, яке охоплює 2015 – 2019 роки. Під час передвиборчої кампанії Трампа Вулф радить Епштейну або "підвісити" кандидата, заперечуючи його візити на острів чи в будинок, або врятувати його від скандалу, створивши таким чином політичний борг.

У жовтні 2016-го, за кілька днів до виборів, Вулф пропонує Епштейну дати інтерв'ю, яке "доб'є Трампа назавжди". А в січні 2019-го Епштейн скаржиться: Трамп нібито змусив його покинути Mar-a-Lago, хоча, за його словами, він ніколи не був членом клубу.

Принц Ендрю теж фігурує в документах. У березні 2011 року, отримавши через Максвелл лист від Mail on Sunday зі звинуваченнями в інтимних стосунках із масажисткою Епштейна, він відповідає різко: "Я нічого про це не знаю! Це не має до мене жодного стосунку! Будь ласка, скажіть це!".

Через два дні газета опублікувала фото Ендрю з Вірджинією Джуффре. Принц завжди заперечував провину й не поніс кримінальної відповідальності. Лорд Пітер Мандельсон, якого у вересні звільнили з посади посла Великої Британії в США через зв'язки з Епштейном, теж засвітився в листуванні.

6 листопада 2016 року, одразу після дня народження лорда, Епштейн пише: "63 роки. Ти дожив".

Мандельсон відповідає менш ніж за півтори години: "Ледве. Вирішив подовжити життя, проводячи більше часу в Штатах". Епштейн додає: "У Білому домі Дональда", маючи на увазі перемогу Трампа на виборах.

Також Лорд неодноразово висловлював жаль щодо цих контактів і відмовився коментувати листи.

Серед постраждалих голосно заявила про себе Енні Фармер – одна з ключових свідків у справі Максвелл. Вона вимагає повного, а не крапельного розкриття всіх "файлів Епштейна".

Близько тисячі жінок і дівчат, які постраждали від Епштейна та його спільників, заслуговують на повну прозорість і правду, а не на уривки інформації,

– наголошує вона.

Зі свого боку республіканці миттєво відповіли масовим викладом документів, звинувативши опонентів у так званому "вибірковому витоку для дискредитації Трампа.

Білий дім різко відреагував на оприлюднення документів, назвавши дії демократів "фейковою кампанією" з метою дискредитації президента США.

Прессекретарка Каролін Левітт наголосила, що Трамп ще у 2000-х роках вигнав Епштейна з елітного клубу Mar-a-Lago через неприйнятну поведінку. Зокрема через домагання до співробітниць, включно з Вірджинією Джуффре.

