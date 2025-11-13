Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Читайте також Таємниця "списку Епштейна": як скандал з вечірками багатіїв шокував Америку і чи причетний Трамп

Як Епштейн комунікував з росіянами?

До зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі у 2018 році Джеффрі Епштейн спробував передати повідомлення вищому дипломату Росії. Він закликав зв'язатися з ним, якщо росіяни хочуть зрозуміти президента США.

У листі від 24 червня 2018 року до Торбйорна Ягланда, колишнього прем'єр-міністра Норвегії, Епштейн написав:

Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров отримав інформацію, поговоривши зі мною.

В одному з листувань Епштейн вказав, що раніше розмовляв про Трампа з Віталієм Чуркіним, впливовим послом Росії в ООН. Цей обмін був одним із багатьох, що демонструють мережу міжнародних партнерів Епштейна, з якими він часто листувався щодо політичних рішень Трампа під час його першого терміну.

У листах Ягланд повідомив, що наступного дня зустрінеться з помічником Лаврова і запропонує зв'язатися з Епштейном. Невідомо, чи відбулася запропонована зустріч.

Також Епштейн висловив свою думку про зустріч Трампа з Путіним, яку розкритикували в усьому світі за капітуляцію перед російським диктатором.

"Я впевнений, що, на його думку, все пройшло дуже добре. Він (Трамп – 24 Канал) вважає, що зачарував свого супротивника... Звісно, він не має уявлення про символізм. Він не має уявлення про більшість речей", – прокоментував Епштейн.

Крім того, в останніх опублікованих листах він називає Трампа найжахливішою людиною з усіх, кого він знав, і що в реальному житті він значно гірший, ніж на екрані.

Що відомо про опубліковані листи Епштейна?