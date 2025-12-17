Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vanity Fair.

Який скандал у США зі Сьюзі Вайлз – правою рукою Трампа?

Журналіст Кріс Віппл твердить, що брав інтерв'ю у Вайлз під час кожного кризового моменту, в тому числі у неформальній обстановці. І має записи цих розмов, а говорили вони про всі рішення Трампа на посаді. Вайлз відповідала майже на кожне запитання.

Історично склалося так, що керівник апарату Білого дому був вартовим, довіреною особою та виконавцем порядку денного президента. Це часто означає говорити президенту гірку правду. (...) Питання щодо перебування Вайлз на посаді Трампа полягає в тому, чи зробить вона щось, щоб стримати його. Краще питання: чи хоче вона цього?

– сказано в статті.

Вайлз припинила "палацові інтриги" і допомогла сформувати уряд, який складається з прихильників жорсткої лінії MAGA. Вона виконавиця і працює з Трампом щодня уже п'ятий рік поспіль. Вайлз воліє бути в тіні. Саме так їй вдалося стати архітекторкою перемоги Трампа на виборах у 2024 році. До того ж вона – перша жінка, яка очолила апарат Білого дому.

Звісно, вона добре знає президента. І Вайлз пояснила, що їй допомагає працювати з Трампом от уже дев'ятий рік протягом своєї кар'єри. Це досвід спілкування з алкоголіками, бо її батько, відомий спортивний коментатор Пет Саммеролл, пив.

"Якийсь клінічний психолог, який знає в мільйон разів більше за мене, заперечуватиме те, що я збираюся сказати. Але високофункціональні алкоголіки або алкоголіки загалом – їхні особистості перебільшені, коли вони п'ють. Тому я трохи експерт з великих особистостей". Вайлз сказала, що Трамп має "особистість алкоголіка". Він "діє з думкою, що немає нічого, чого він не міг би зробити",

– цитують посадовицю в медіа.

Щодо Маска вона висловилася так: "Він – запеклий споживач кетаміну. ​​А вдень він спить у спальному мішку в будівлі виконавчих офісів". За Маском складно встигнути, він повністю сольний актор. Але геній, хоч це і не робить спілкування з ним легшим.

Вайлз говорила і про інших урядовців. Венса вона назвала прихильником теорій змов, а його "переміну" із запеклого критика Трампа на прихильника – політичним кроком. Натомість Рубіо нібито сам дійшов до розуміння політики Трампа.

То в чому скандал?

Паралель із алкоголем і Трампом не сподобалася Білому дому. Сама Вайлз заперечує, що могла так висловитися. Мовляв, Трамп неперевершений лідер, а стаття покликана очорнити його команду.

Стаття, опублікована сьогодні вранці, є нечесно сфабрикованою нападкою на мене, найкращого президента, співробітників Білого дому та Кабінету міністрів в історії. Важливий контекст був проігнорований, а більша частина того, що я та інші говорили про команду та президента, була вилучена зі статті. Після прочитання статті я припускаю, що це було зроблено з метою створити надзвичайно хаотичну та негативну картину про президента та нашу команду,

– написала Вайлз в соцмережі Х.

Керолайн Лівітт висловилася схожим чином. "Вайлз допомогла президенту Трампу досягти найуспішніших перших 11 місяців на посаді серед усіх президентів в історії Америки. У президента Трампа немає кращого чи відданішого радника, ніж Сьюзі. Уся адміністрація вдячна її стабільному лідерству та повністю підтримує її", – прокоментувала вона для BBC.

Не перший скандал зі ЗМІ в Америці

Не так давно Трамп заявив, що його заяви змонтували журналісти BBC, і пригрозив їм судом. Керівництво медіа подало у відставку.