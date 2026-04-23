Відверте зізнання Узлюк зробила в інтерв'ю Аліні Доротюк. Вона поділилась подробицями інциденту.

Олена Узлюк розповіла, що зазнала сексуального домагання на початку 90-х років під час зйомок фільму.

Я була в красивому пеньюарі. Режисер заштовхує мене в декорацію, в кімнату, каже, що я маю зняти пеньюар, і заштовхується дуже веселий літній актор без штанів. Зі мною трапився якийсь припадок. Це було настільки ницо. Вони мене настільки образили. Я вилетіла з цієї кімнати, заплакала,

– пригадала акторка.

Заслужена артистка України додала, що режисер та актор назвали її ненормальною і знайшли інших дівчат.

Вони мене дуже травмували. Я коли цього режисера потім бачила, я його так ненавиділа. У мене був колосальний стрес. Мені було десь 19 років,

– поділилась Узлюк.

Акторка зізналась, що не розповіла про інцидент мамі, адже їй було соромно. Про домагання знала лише подруга Олени, яка була присутня на зйомках.

Що відомо про Олену Узлюк?