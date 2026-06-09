Українка розповіла про свій тріумф на сторінці в інстаграмі. Вона поділилась фото з конкурсу та показала свої знімки в короні.

До слова Мішель Шотропа представила Україну на Miss Eco International: яке місце вона посіла

Корона їде до України. Я змогла. Дівчинка без зв'язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною Міс Європа,

– поділилась Ксенія Лугиня.

Дівчина додала, що цей конкурс не тільки про зовнішню красу, але й про історію жінки, її життєвий шлях та позицію.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

"Ця корона – про силу української жінки. Про шлях через труднощі. Про віру в себе тоді, коли ніхто не вірить. Про сміливість мріяти та діяти", – зазначила Ксенія.

Тріумфаторка конкурсу зізналась, що щаслива, що мала честь гідно представити Україну на міжнародному конкурсі й привезти титул додому. Попереду її чекають інші соціальні проєкти.

У яких образах Ксенія представляла Україну?

Ксенія Лугиня приміряла кілька образів на міжнародному конкурсі. Для представлення країни вона обрала вишиту сорочку та довгу спідницю з квітковим візерунком. Її образ доповнювали пишні коралі, великий вінок на голові та український прапор, який модель несла в руках.

Ксенія Лугиня на презентації країни: відео

На оголошенні переможниці українка обрала вишукану довгу атласну сукню насиченого червоного кольору з золотими вставками. Вбрання доповнювали рукавички та напівпрозовий бежевий верх.