Однак продюсер Олексій Комаровський в інтерв'ю Ксенії Щерабч розповів, що актор насправді приховує себе справжнього.

За його словами, з Тарасом вони познайомились ще до великого кіно. Одного разу вони перетнулись на кастингу романтичного кіно і саме тоді Комаровський зрозумів, що у Цимбалюку є дещо більше, ніж просто екранний образ.

Мовляв, актор відкривається не одразу і багато його рис залишаються поза кадром. Однак саме це допомагає формувати інтригу довкола його образу.

Я думаю, що навіть більшість не розуміє і не знає. Він просто цього не показує. Але я хочу це в майбутньому розкрити, бо там глибоко, дуже цікаво. Там такий гострий гумор, гострі і цікаві експресії, які можуть не попадати в кадр,

– підкреслив Олексій.

Олексій Комаровський і Тарас Цимбалюк / Фото з соцмереж

Продюсер стверджує, що в актора є сильний внутрішній стрижень. А те, що глядачі бачать на екрані, це всього лише невелика частинка всієї картини. Комаровський каже, що той образ Тараса, який знає публіка, це є результат свідомої роботи Цимбалюка над собою.

Я вважаю, що Тарас – цікавий персонаж. І я так і сказав колегам з каналу, що він зробить чудові рейтинги, буде цікавий глядачам,

– прокоментував участь актора у проєкті "Холостяк".

На думку Олексія, манера спілкування зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" зовсім не є випадковістю. Це якраз частина продуманої подачі, яка працює на його впізнаваність, а також викликає емоції у глядача.

Нагадаємо, що нещодавно джерела видання РБК-Україна повідомили, що Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП. З'ясувалось, що актор перебував в автівці як пасажир, а водієм був Роман Крохін.

