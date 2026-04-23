Однако продюсер Алексей Комаровский в интервью Ксении Щерабч рассказал, что актер на самом деле скрывает себя настоящего.

По его словам, с Тарасом они познакомились еще до большого кино. Однажды они пересеклись на кастинге романтического кино и именно тогда Комаровский понял, что в Цимбалюке есть нечто большее, чем просто экранный образ.

Мол, актер открывается не сразу и многие его черты остаются за кадром. Однако именно это помогает формировать интригу вокруг его образа.

Я думаю, что даже большинство не понимает и не знает. Он просто этого не показывает. Но я хочу это в будущем раскрыть, потому что там глубоко, очень интересно. Там такой острый юмор, острые и интересные экспрессии, которые могут не попадать в кадр,

– подчеркнул Алексей.

Алексей Комаровский и Тарас Цимбалюк / Фото из соцсетей

Продюсер утверждает, что у актера есть сильный внутренний стержень. А то, что зрители видят на экране, это всего лишь небольшая частичка всей картины. Комаровский говорит, что тот образ Тараса, который знает публика, это результат сознательной работы Цимбалюка над собой.

Я считаю, что Тарас – интересный персонаж. И я так и сказал коллегам с канала, что он сделает замечательные рейтинги, будет интересен зрителям,

– прокомментировал участие актера в проекте "Холостяк".

По мнению Алексея, манера общения звезды сериала "Поймать Кайдаша" вовсе не является случайностью. Это как раз часть продуманной подачи, которая работает на его узнаваемость, а также вызывает эмоции у зрителя.

Напомним, что недавно источники издания РБК-Украина сообщили, что Тарас Цимбалюк попал в ДТП. Выяснилось, что актер находился в машине как пассажир, а водителем был Роман Крохин.

