MONATIK став гостем нового епізоду програми "Фронтова Студія", що виходить на каналі Cultural Forces Music. Співак познайомився з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

У межах поїздки на Сумщину артист не просто спілкувався з військовими (зокрема, розвідувальною групою та сержантами бригади), але й занурився у їхні будні та й сам пройшов невеликий вишкіл.

MONATIK навчався стріляти зі штурмової гвинтівки й гранатомета, опановував управління безпілотниками та НРК (наземними роботизованими комплексами).

Я їхав з абсолютно чистим розумом і великим бажанням бути корисним. Сьогодні це важливо для кожного – де б ми не були. Війна – це бруд, кров, втрати, біль. Але водночас наші люди тримаються і тримають інших,

– поділився артист.

MONATIK відвідав бійців 80-ї ОДШБр: дивіться відео онлайн

Разом із захисниками MONATIK записав спільний трек під назвою "С.У.МИ25". У композиції лунають голоси бійців бригади.

"Для мене велика честь, що голоси воїнів, які сьогодні захищають країну, звучать у цій композиції. Я хочу, щоб вона стала мостиком між тими, хто в окопі, і тими, хто чекає вдома. Щоб вони відчували одні й ті самі емоції. Щоб ця пісня нагадувала: любов – це те, що будує, тримає і дає крила", – зазначив MONATIK.

MONATIK та Культурні сили – "С.У.МИ25": слухайте онлайн

Що таке "Фронтова Студія"?

Це музичний мілітарний проєкт від Культурних сил. У кожному новому епізоді артисти відвідують та знайомляться з бойовими бригадами Сил Оборони України. Зірки разом з захисниками створюють пісню, що стає символом людей, історій та самої бригади.