Рогову та Цимбалюка розкритикували через рекламу мережі кафешопів, яка продає синтетичні наркотичні препарати, пише 24 Канал. Велика частина їхньої аудиторії – це діти й підлітки, що викликає ще більше занепокоєння.

З чого почався скандал?

Ветеран війни Віктор Лахно звернув увагу на ситуацію на своїй сторінці у Threads. Він написав, що Есті Рогова та Тарас Цимбалюк прорекламували мережу кафешопів, яка розповсюджує синтетичну продукцію для куріння під виглядом сувенірної продукції, більш відому як спайс.

Мережа шопів роздавала безплатно свою продукцію серед молоді, аби збільшити базу клієнтів. Багато скарг, але ніякої реакції Національної поліції. Хтось з керівництва не помічає, як старий спайс повертається на український ринок у новій обгортці "сувенірів",

– зазначив Лахно.

Бойовий медик з позивним "Віцик" вважає, що Рогова і Цимбалюк мають нести кримінальну відповідальність з подальшим блокуванням соціальних мереж. Про це він написав у Threads.

Н*х*я ви травити й вбиваєте свою аудиторію? Я в ах*є з усіх, хто за бабки рекламує нарковмісні речовини. За три копійки ви й неньку Україну продасте. Ганьба!,

– додав "Віцик".

Блогерка Олена Мандзюк вважає, що рекламувати синтетичні наркотичні суміші – "це не блогерство, а повна деградація".

Хоча чого очікувати від прихильників Алхім (блогерка Анна Алхім – 24 Канал)? Особливо, коли їх в більшості дивляться діти й підлітки, які ще не мають критичного мислення і можуть сприймати таке як норму! Спайс – це не ароматична суміш, а синтетична хімія з непередбачуваними наслідками для психіки та здоров'я!,

– написала вона.

Олена Мандзюк про скандал з Роговою і Цимбалюком / Скриншот з Threads

Для довідки! Спайс або синтетична марихуана – загальна назва для різних продуктів з трав'яних сумішей для куріння, у склад яких входять синтетичні канабіноїди з додаванням, або без, у продукт легальних психотропних трав та інших синтезованих хімічних речовин.

Як Цимбалюк і Рогова відреагували на скандал?

Тарас Цимбалюк та Есті Рогова вже прокоментували скандал. Блогерка заявила, що не знала, що рекламує. За словами дівчини, вона виконала ТЗ (технічне завдання) від замовника, де було прописано, що це легальний європейський бізнес.

Рогова пообіцяла надалі ретельніше перевіряти пропозиції реклами, визнала, що не права, та попросила вибачення.

У блогерів є менеджери, які продають рекламу. У нас заздалегідь обговорені заборони на рекламу, і, звісно, там є і казино, і наркотики, і підробітки, і багато інших речей, які суперечать моїм цінностям до свободи та здоров'я людей,

– зазначила блогерка.

Есті Рогова прокоментувала скандал / Скриншот з інстаграму блогерки

Тарас Цимбалюк також записав відеозвернення до підписників. За словами актора, коли вони з командою отримали запит на рекламу, то попросили у замовника всі документи, щоб розуміти, що бізнес – офіційний та легалізований.

Нам це все надали. На початках була певна прозорість і ми переконалися в тому, що все окей. Дійсно, продукт складався на солідний відсоток з CBD – речовини, яка легалізована в Україні вже багато років, продається в аптеках, і так далі,

– додав він.

Для довідки! Канабідіол (КБД, CBD) – один із канабідіодів, виготовлених на коноплях.

У першу годину після публікації реклами Тарас почав отримували хвилю хейту. Потім йому зателефонував друг-військовий і порадив видалити рекламну інтеграцію.

Через деякий час Цимбалюк видалив інстаграм-сториз з рекламою спайсу, однак на той момент скандал уже розгорівся. Актор запевнив, що розуміє обурення людей.

Сьогодні, коли вже глибше ми вивчили цю історію, підняли на вуха всіх, кого можна, з усіма порадилися, всі зійшлися в думці, що не вся сертифікація дає повний список складників товару і можна обходити закон,

– поділився Тарас.

Цимбалюк перепросив у своєї аудиторії та у людей, яких зачепила ця ситуація. Він пообіцяв надалі ретельніше перевіряти рекламні запити, щоб не повторювати подібних помилок.

Актор також наголосив, що зазвичай ретельно перевіряє кожну рекламну інтеграцію, і далеко не всі пропозиції погоджує, проте цього разу "процес дав збій". Водночас він не знімає з себе відповідальності.

Тарас Цимбалюк прокоментував скандал / Скриншот з інстаграму актора

Зазначимо, що користувачі закликають Національну поліцію України відреагувати на інцидент. Наша редакція звернулась за коментарем до відомства і чекає на відповідь.

