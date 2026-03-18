Блант опублікував фото на своїй сторінці в Threads. У коментарях під дописом українці звинувачують співака у підтримці Росії.

Не пропустіть Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд в Росії, – ЗМІ

Джеймс Блант зробив селфі на фоні засніжених гір. Він одягнув яскраву червону кофту з високим коміром і хутряну жилетку. На голові у співака – шапка-вушанка з російським гербом.

Джеймс Блант у шапці з російським гербом / Фото з Threads співака

Реакція українців

Реакція українців на фотографію Бланта не забарилася. Вони нагадують йому, що в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Користувачі обурюються, що співак підтримує тероризм.

"Чувак, припини робити цей л*йно. Зніми це барахло, зніми його та змий в туалет. І помий голову – і ззовні, і зсередини".

"Ти підтримуєш тероризм".

"Одягнути собі на голову цю кляту двоголову куртку – нуль самоповаги. Щойно позначила "ніколи не вмикати цього виконавця" на Spotify.

"Що за чорт, Джеймсе? Наскільки ж можна бути невігласом, щоб носити таке лайно на голові? Просто, щоб ти знав, – Росія – терористична держава".

"Коли росіяни прийдуть до вашої країни, щоб ґвалтувати та вбивати ваших співгромадян, обов'язково знову одягніть цю шапку".

Реакція українців на фото Джеймса Бланта / Скриншоти з Threads

Що відомо про кар'єру Джеймса Бланта?