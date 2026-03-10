Джаред Лето подав заявку на реєстрацію товарного знаку під власним іменем – Jared Leto. Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Актор і співак подав відповідні документи у березні цього року. Під своїм брендом він планує продавати одяг, взуття та головні убори.

Бренд планують зареєструвати за ще одним класом: розважальні послуги. Мова йде про музичну продукцію, концерти, виступи, розробка фільмів.

Зазначимо, ще минулого року Джаред Лето не приховував своєї дружби з росіянами. На своїй сторінці він хвалився фото з премії BAFTA з російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном.

Що відомо про позицію Джареда Лето?