Джаред Лето подав заявку на реєстрацію товарного знаку під власним іменем – Jared Leto. Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Актор і співак подав відповідні документи у березні цього року. Під своїм брендом він планує продавати одяг, взуття та головні убори.
Бренд планують зареєструвати за ще одним класом: розважальні послуги. Мова йде про музичну продукцію, концерти, виступи, розробка фільмів.
Зазначимо, ще минулого року Джаред Лето не приховував своєї дружби з росіянами. На своїй сторінці він хвалився фото з премії BAFTA з російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном.
Що відомо про позицію Джареда Лето?
- На початку повномасштабного вторгнення Джаред Лето підтримав український народ і виступив за мир. Одного разу він провів прямий ефір, під час якого виконав пісню "Ах, Одеса". А ще брав участь у благодійних акціях, де збирали кошти для українців.
- 11 жовтня 2024 року Джаред Лето виступив у Сербії, де було чимало росіян. Співак сказав, що "відчув багато російської енергії" і назвав війну Росії проти України "цими проблемами". Він посподівався, що після її завершення зможе виступити у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.
- Це обурило українську аудиторію. У МЗС України підкреслили, що у Росії є одна "проблема" – це існування нашої країни. Слова Лето назвали образою для захисників, які виборюють свободу ціною власного життя.