Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака под собственным именем – Jared Leto. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Актер и певец подал соответствующие документы в марте этого года. Под своим брендом он планирует продавать одежду, обувь и головные уборы.
Бренд планируют зарегистрировать по еще одному классу: развлекательные услуги. Речь идет о музыкальной продукции, концерты, выступления, разработка фильмов.
Отметим, еще в прошлом году Джаред Лето не скрывал своей дружбы с россиянами. На своей странице он хвастался фото с премии BAFTA с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.
Что известно о позиции Джареда Лето?
- В начале полномасштабного вторжения Джаред Лето поддержал украинский народ и выступил за мир. Однажды он провел прямой эфир, во время которого исполнил песню "Ах, Одесса". А еще участвовал в благотворительных акциях, где собирали средства для украинцев.
- 11 октября 2024 года Джаред Лето выступил в Сербии, где было немало россиян. Певец сказал, что "почувствовал много русской энергии" и назвал войну России против Украины "этими проблемами". Он поспорил, что после ее завершения сможет выступить в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.
- Это возмутило украинскую аудиторию. У МИД Украины подчеркнули, что у России есть одна "проблема" – это существование нашей страны. Слова Лето назвали оскорблением для защитников, которые борются за свободу ценой собственной жизни.