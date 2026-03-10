Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака под собственным именем – Jared Leto. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Актер и певец подал соответствующие документы в марте этого года. Под своим брендом он планирует продавать одежду, обувь и головные уборы.

Бренд планируют зарегистрировать по еще одному классу: развлекательные услуги. Речь идет о музыкальной продукции, концерты, выступления, разработка фильмов.

Отметим, еще в прошлом году Джаред Лето не скрывал своей дружбы с россиянами. На своей странице он хвастался фото с премии BAFTA с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Что известно о позиции Джареда Лето?