Так что на днях Кэти Перри и Джастин Трюдо посетили музыкальный фестиваль Coachella, в частности, посетив выступление Джастина Бибера. Фото с события артистка опубликовала на своей странице в инстаграме.
Кэтти Перри показала кадры выступления Джастина Бибера с песней With You, видео, где она с Джастином Трюдо танцует под Speed Demon, а также другие фото и видео, сделанные во время Coachella-2026.
Кстати, выступление в Калифорнии стало для Джастина Бибера первым большим возвращением на сцену после 2022 года, когда он был вынужден приостановить мировое турне из-за проблем со здоровьем.
Что известно о выступлении Джастина Бибера на Коачелле 2026?
- Артист подготовил нестандартный перформанс: вместо привычных танцевальных номеров он появился на сцене за столом с ноутбуком. Во время выступления на большие экраны транслировали фрагменты из соцсетей о певце, а он в реальном времени реагировал и комментировал увиденное.
- Сет-лист охватил и новые треки с альбома Swag (2025), и хорошо известные хиты. В частности, легендарную Baby. Некоторые композиции звучали в формате полукараоке – под заранее подготовленное музыкальное сопровождение.
- На сцене Бибер также появился вместе с приглашенными исполнителями – среди них The Kid Laroi, Wizkid, Tems и Dijon.
- По слухам, гонорар 32-летнего артиста достиг около 10 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Rolling Stone.