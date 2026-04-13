Об этом сообщает BBC.

Джастин Бибер исполнил свой хедлайнерский сет во второй вечер фестиваля Coachella. Он вышел на сцену в худи, шортах и солнцезащитных очках, поп-звезду встретила огромная толпа, пишет People.

Большую часть концерта Бибер просидел перед ноутбуком и пел под клипы своих старых хитов, в частности Baby и Never say Never. Также артист показал на большом экране домашние видео, которые привлекли к нему внимание в 12 лет.

Это самое масштабное живое выступление Джастина за последние четыре года, ведь его мировое турне Justice было отменено из-за проблем со здоровьем.

Выступление Джастина Бибера на фестивале Coachella

Певец начал концерт на пустой сцене, исполнив треки из своих альбомов 2025 года – Swag и Swag II.

Также Бибер показал видео, которое недавно стало вирусным в сети и вызвало спекуляции относительно его психического состояния. В ролике певец эмоционально обращается к фотографу.

Джастин Бибер обращается к фотографу

Джастин также выступал вместе с приглашенными гостями, в частности с The Kid Laroi, Wizkid, Tems и Dijon. Жену певца заметили в толпе вместе с Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Во время исполнения Everything Hallelujah Бибер обратился к Хейли и их сыну Джеку Блюзу.

Джастин Бибер обратился к жене и сыну

