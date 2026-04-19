Джастин Бибер обнял Билли Айлиш, когда та появилась на сцене во время исполнении песни One Less Lonely Girl. На видео, что публикуют в сети, заметно, что певица смеялась и была немного смущена.

Позже Джастин провел Билли к стулу и продолжал обнимать ее. Публика в зале была в восторге от появления Айлиш на сцене. Как пишет The Sun, артистка уже давно является фанаткой Бибера.

Бибер исполнил трек Less Lonely Girl в рамках хедлайнерского сета, во время которого просматривал свои старые музыкальные видео на ютубе и подпевал. К певцу также присоединилась SZA и исполнила вместе с ним свой хит Snooze.

Как прошла вторая неделя Coachella 2026?

  • Coachella 2026 проходит Empire Polo Club (Калифорния) с 10 по 19 апреля. На второй неделе фестиваля появились неожиданные специальные гости.

  • PinkPantheress пригласила ряд знаменитостей на свое субботнее выступление, в частности Жанель Монэ, Зару Ларссон, Тайрика Визерса, Чейза Инфинити и других.

  • К Эддисон Рэй присоединилась Оливия Родриго. Певицы исполнили Headphones On и Drop Dead.

  • Сабрина Карпентер поразила публику, пригласив Мадонну. Они спели хит последней – Like A Prayer.