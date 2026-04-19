Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джастин Бибер обнял Билли Айлиш, когда та появилась на сцене во время исполнении песни One Less Lonely Girl. На видео, что публикуют в сети, заметно, что певица смеялась и была немного смущена.

Позже Джастин провел Билли к стулу и продолжал обнимать ее. Публика в зале была в восторге от появления Айлиш на сцене. Как пишет The Sun, артистка уже давно является фанаткой Бибера.

Айлиш появилась на сцене во время выступления Бибера: смотрите видео онлайн

Billie Eilish at Justin Bieber's Coachella set as her “One Less Lonely Girl” pic.twitter.com/JIEqBCrj6s - Billie Eilish Spotify (@BillieSpotify_) 19 апреля, 2026

Бибер исполнил трек Less Lonely Girl в рамках хедлайнерского сета, во время которого просматривал свои старые музыкальные видео на ютубе и подпевал. К певцу также присоединилась SZA и исполнила вместе с ним свой хит Snooze.

Джастин Бибер и SZA спели Snooze: смотрите видео онлайн

JUSTIN BIEBER & SZA SINGING SNOOZE OH MY GOD pic.twitter.com/1UFLcv5q64 - tyris ✰ (@TYRISPRINT) 19 апреля, 2026

