Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Джастин Бибер обнял Билли Айлиш, когда та появилась на сцене во время исполнении песни One Less Lonely Girl. На видео, что публикуют в сети, заметно, что певица смеялась и была немного смущена.
Позже Джастин провел Билли к стулу и продолжал обнимать ее. Публика в зале была в восторге от появления Айлиш на сцене. Как пишет The Sun, артистка уже давно является фанаткой Бибера.
Айлиш появилась на сцене во время выступления Бибера
Бибер исполнил трек Less Lonely Girl в рамках хедлайнерского сета, во время которого просматривал свои старые музыкальные видео на ютубе и подпевал. К певцу также присоединилась SZA и исполнила вместе с ним свой хит Snooze.
Джастин Бибер и SZA спели Snooze
Как прошла вторая неделя Coachella 2026?
Coachella 2026 проходит Empire Polo Club (Калифорния) с 10 по 19 апреля. На второй неделе фестиваля появились неожиданные специальные гости.
PinkPantheress пригласила ряд знаменитостей на свое субботнее выступление, в частности Жанель Монэ, Зару Ларссон, Тайрика Визерса, Чейза Инфинити и других.
К Эддисон Рэй присоединилась Оливия Родриго. Певицы исполнили Headphones On и Drop Dead.
Сабрина Карпентер поразила публику, пригласив Мадонну. Они спели хит последней – Like A Prayer.