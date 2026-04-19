Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Джастін Бібер обійняв Біллі Айліш, коли та з'явилася на сцені під час виконанні пісні One Less Lonely Girl. На відео, що публікують у мережі, помітно, що співачка сміялася та була трохи збентежена.

Пізніше Джастін провів Біллі до стільця та продовжував обіймати її. Публіка у залі була в захваті від появи Айліш на сцені. Як пише The Sun, артистка вже давно є фанаткою Бібера.

Айліш з'явилася на сцені під час виступу Бібера

Бібер виконав трек Less Lonely Girl у рамках хедлайнерського сету, під час якого переглядав свої старі музичні відео на ютубі та підспівував. До співака також приєдналася SZA і виконала разом з ним свій хіт Snooze.

Бібер і SZA заспівали Snooze

Як пройшов другий тиждень Coachella 2026?

  • Coachella 2026 проходить Empire Polo Club (Каліфорнія) з 10 до 19 квітня. На другому тижні фестивалю з'явились несподівані спеціальні гості.

  • PinkPantheress запросила низку знаменитостей на свій суботній виступ, зокрема Жанель Моне, Зару Ларссон, Тайріка Візерса, Чейза Інфініті та інших.

  • До Еддісон Рей приєдналася Олівія Родріґо. Співачки виконали Headphones On та Drop Dead.

  • Сабріна Карпентер вразила публіку, запросивши Мадонну. Вони заспівали хіт останньої – Like A Prayer.