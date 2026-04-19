Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Джастін Бібер обійняв Біллі Айліш, коли та з'явилася на сцені під час виконанні пісні One Less Lonely Girl. На відео, що публікують у мережі, помітно, що співачка сміялася та була трохи збентежена.

Пізніше Джастін провів Біллі до стільця та продовжував обіймати її. Публіка у залі була в захваті від появи Айліш на сцені. Як пише The Sun, артистка вже давно є фанаткою Бібера.

Айліш з'явилася на сцені під час виступу Бібера: дивіться відео онлайн

Billie Eilish at Justin Bieber's Coachella set as her “One Less Lonely Girl” pic.twitter.com/JIEqBCrj6s — Billie Eilish Spotify (@BillieSpotify_) April 19, 2026

Бібер виконав трек Less Lonely Girl у рамках хедлайнерського сету, під час якого переглядав свої старі музичні відео на ютубі та підспівував. До співака також приєдналася SZA і виконала разом з ним свій хіт Snooze.

Джастін Бібер і SZA заспівали Snooze: дивіться відео онлайн

JUSTIN BIEBER & SZA SINGING SNOOZE OH MY GOD pic.twitter.com/1UFLcv5q64 — tyris ✰ (@TYRISPRINT) April 19, 2026

