Об этом Минкульт сообщил на своей официальной странице в фейсбуке.
Концерты с участием Олега Винника, Нурлана Сабурова и Дианы Арбениной могут отменить, поскольку Министерство культуры считает их проведение неуместным.
Организаторам этих мероприятий было сообщено о выводах оценки с рекомендацией разорвать любые договорные отношения с лицами, которые могут привести к невозможному их въезду на территорию Республики Молдова и, конечно, к отмене событий,
– указано в публикации.
В министерстве отметили, что именно организаторы несут ответственность за приглашенных гостей.
Культурные учреждения и организаторы мероприятий обязаны с максимальной серьезностью оценивать общественное влияние гостей, которых они приглашают, включая возможные риски,
– подчеркнули в заявлении.
В Молдове призвали отменить концерты Винника, Сабурова и Арбениной / Скриншот с фейсбука
Что известно о скандалах с Арбениной, Сабуровым и Винником?
- Диана Арбенина еще в 2015 году выступила в оккупированном Крыму – концерт группы "Ночные снайперы" состоялся в Ялте. После начала большой войны в песне "Не молчи" она призвала россиян не молчать об агрессии. Однако после волны критики и отмены концертов в России певица "переобулась". В 2023 году появилась информация о том, что Арбенина выступила на одном из концертов вместе с женой оккупанта, а также публиковала посты в соцсетях с сочувствием к российским солдатам.
- В открытых источниках есть информация, что Нурлан Сабуров помогал структурам, связанным с ЧВК "Вагнер" – в частности, говорится о передаче мотоциклов (питбайков) для подразделения "Легион Вагнер Истра". Кроме того, российские медиа писали, что комик финансово поддерживал армию России. Недавно Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Юмориста обвинили в нарушении миграционных правил в России.
- Позиция Олега Винника также вызывает споры. После начала полномасштабной войны артист уехал в Германию, продолжил выступать на русском языке и неоднократно вызывал скандалы из-за своих публичных высказываний.