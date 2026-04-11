Про це Мінкульт повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Концерти за участю Олега Винника, Нурлана Сабурова та Діани Арбеніної можуть скасувати, оскільки Міністерство культури вважає їх проведення недоречним.
Організаторам цих заходів було повідомлено про висновки оцінювання з рекомендацією розірвати будь-які договірні відносини з особами, які можуть призвести до неможливого їх в'їзду на територію Республіки Молдова і, звичайно, до скасування подій,
– зазначено в публікації.
У міністерстві зазначили, що саме організатори несуть відповідальність за запрошених гостей.
Культурні установи та організатори заходів зобов'язані з максимальною серйозністю оцінювати суспільний вплив гостей, яких вони запрошують, включаючи можливі ризики,
– підкреслили в заяві.
У Молдові закликали скасувати концерти Винника, Сабурова та Арбеніної / Скриншот з фейсбуку
Що відомо про скандали з Арбеніною, Сабуровим і Винником?
- Діана Арбеніна ще у 2015 році виступила в окупованому Криму – концерт гурту "Ночные снайперы" відбувся в Ялті. Після початку великої війни у пісні "Не молчи" вона закликала росіян не мовчати про агресію. Однак після хвилі критики та скасування концертів у Росії співачка "перевзулася". У 2023 році з'явилася інформація про те, що Арбеніна виступила на одному з концертів разом з дружиною окупанта, а також публікувала дописи в соцмережах зі співчуттям до російських солдатів.
- У відкритих джерелах є інформація про те, що Нурлан Сабуров допомагав структурам, пов'язаним із ПВК "Вагнер" – зокрема, йдеться про передачу мотоциклів (пітбайків) для підрозділу "Легіон Вагнер Істра". Крім того, російські медіа писали про те, що комік фінансово підтримував армію Росії. Нещодавно Нурлану Сабурову заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Гумориста звинуватили у порушенні міграційних правил у Росії.
- Позиція Олега Винника також викликає суперечки. Після початку повномасштабної війни артист виїхав до Німеччини, продовжив виступати російською мовою та неодноразово спричиняв скандали через свої публічні висловлювання.