Нещодавно, після тривалої творчої паузи, вона оголосила про свій концерт в Україні. Подробиці виступу артистка розкрила у новій публікації в Threads.
Міка Ньютон стане учасницею цьогорічного фестивалю попкультури 90-х і 00-х "Покоління", який відбудеться 29-31 травня на ВДНГ. Її виступ запланований на суботу, 30 травня.
Це буде поки єдиний мій виступ. Пісні звучатимуть українською. Я дуже хвилююся, але нарешті готова відкрити вам свою душу. Дуже та дуже чекаю кожного з вас,
– написала виконавиця.
Міка Ньютон виступить в Україні / Скриншот з Threads
До речі, останній альбом Міки Ньютон вийшов ще у 2008 році. Цього ж року артистка анонсувала нову платівку. За її словами, майбутній альбом буде дуже особистим – щирим і емоційним відображенням її життєвого шляху. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про Міку Ньютон?
- Справжнє ім'я співачки – Оксана Грицай. Вона народилася в Івано-Франківській області. З дитинства виступала на сцені, а згодом здобула професійну музичну освіту.
- У 2002 році дівчина взяла участь у фестивалі "Чорноморські ігри", де перемогла. Того ж року вона підписала контракт із продюсером Юрієм Фальосою, співпраця з яким тривала до 2009-го.
- У 2011 році Міка Ньютон представляла Україну на Євробаченні з піснею Angel і посіла четверте місце у фіналі.
- Пізніше артистка переїхала до США, де продовжила розвивати музичну кар'єру. Там вона познайомилася з власником модельного агентства Saint Agency Крісом Сааведрою, за якого вийшла заміж у 2018 році.
- У 2019 році у співачки діагностували рак яєчника. Вона пройшла лікування та відкрито ділилася своєю історією боротьби з хворобою.
- Сьогодні Міка Ньютон час від часу приїжджає до України: бере участь у рекламних кампаніях, проводить онлайн-курс із постановки англійського акценту, а також виступає на благодійних заходах і концертах на підтримку України.