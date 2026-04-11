Недавно, после длительной творческой паузы, она объявила о своем концерте в Украине. Подробности выступления артистка раскрыла в новой публикации в Threads.

Мика Ньютон станет участницей фестиваля поп-культуры 90-х и 00-х "Поколение", который состоится 29-31 мая на ВДНХ. Ее выступление запланировано на субботу, 30 мая.

Это будет пока единственное мое выступление. Песни будут звучать на украинском языке. Я очень волнуюсь, но наконец готова открыть вам свою душу. Очень и очень жду каждого из вас,

– написала исполнительница.

Мика Ньютон выступит в Украине / Скриншот с Threads

Кстати, последний альбом Мики Ньютон вышел еще в 2008 году. В этом же году артистка анонсировала новую пластинку. По ее словам, будущий альбом будет очень личным – искренним и эмоциональным отражением ее жизненного пути. Об этом певица сообщила на своей странице в инстаграме.

