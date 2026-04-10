Теперь он опубликовал новое фото – на этот раз на шапке изображен украинский трезубец. Фотография появилась на инстаграм-странице артиста.
У меня новая шапка,
– написал Джеймс Блант.
Три недели назад он сделал публикацию в шапке с российской символикой и добавил под фотографией: "Думал, вы отдадите мне должное за то, что я украл шапку...".
В комментариях под этим постом исполнителю оставили немало гневных комментариев, обвинив в поддержке российской агрессии против Украины и продвижении российской культуры.
Что известно о Джеймсе Бланте?
- Певец получил мировую известность в 2004 году после выхода дебютного альбома Back to Bedlam.
- Наибольший успех ему принесли синглы You're Beautiful и Goodbye My Lover.
- В своей карьере Блант получил ряд наград, в частности две награды Brit Awards и награды MTV Video Music Awards, а также имел номинации на Grammy.
- Артист женат на Софии Уэлсли, у пары есть сын.
- Отметим, что он и сам имеет военный опыт: Джеймс Блант служил в кавалерийском полку Британской армии, а в 1999 году участвовал в миротворческой миссии НАТО в Косово во время войны.