Тепер він опублікував нове фото – цього разу на шапці зображений український тризуб. Світлина з'явилася на інстаграм-сторінці артиста.
Маю нову шапку,
– написав Джеймс Блант.
Три тижні тому він зробив публікацію в гапці з російською символікою і додав під фотографією: "Думав, ви віддасте мені належне за те, що я вкрав шапку…".
У коментарях під цим дописом виконавцю залишили чимало гнівних коментарів, звинувативши в підтримці російської агресії проти України та просуванні російської культури.
Що відомо про Джеймса Бланта?
- Співак здобув світову популярність у 2004 році після виходу дебютного альбому Back to Bedlam.
- Найбільший успіх йому принесли сингли You're Beautiful та Goodbye My Lover.
- У своїй кар'єрі Блант отримав низку відзнак, зокрема дві нагороди Brit Awards та нагороди MTV Video Music Awards, а також мав номінації на Grammy.
- Артист одружений із Софією Велслі, у пари є син.
- Зазначимо, що він і сам має військовий досвід: Джеймс Блант служив у кавалерійському полку Британської армії, а у 1999 році брав участь у миротворчій місії НАТО в Косово під час війни.