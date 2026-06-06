24 Канал підготував добірку одних із найскандальніших інтерв'ю за останній рік, і далі в матеріалі детальніше розповімо про те, що сталось.

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Тарас Тополя та Марічка Довбенко

Лідер гурту АНТИТІЛА відносно нещодавно дав інтерв'ю Марічці Довбенко. Аж раптом інфлюєнсерка повідомила, що команда артиста намагається заблокувати відео зі співаком на її ютуб-каналі.

За словами Довбенко, команда соліста також погрожувала заблокувати її ютуб-канал, подати в суд, знищити її програму та ім'я.

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Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

На закиди відреагували представники Тополі. Адвокат Тараса звинуватив журналістку у порушенні домовленостей під час інтерв'ю. За його словами, жінку попросили не запитувати про шлюб та розлучення з Оленою, його особисті переживання тощо. Марічка нібито погодилась на ці умови.

Перед підготовкою і записом я та присутня на записі PR-manager Олена Гармаш попередили двічі Довбенко, що в інтерв'ю є обмеження і рамки. Проте вже під час запису розмови Довбенко неодноразово ставила Тарасу провокативні запитання про шлюб, розлучення і "скандал" з ексдружиною,

– додав адвокат.

Після завершення інтерв'ю піар-менеджерка співака одразу повідомила журналістці, що вона порушила домовленості, проте Довбенко запевнила, що віддасть фінальну версію на узгодження.

Адвокат надіслав Довбенко правки та вимогу видалити фрагменти інтерв'ю, що порушують домовленості, але отримав відповідь, що розмову залишать без змін.

Довбенко стверджувала, що надіслала інтерв'ю на перегляд за чотири дні до запланованої дати публікації. Проте команда Тополі відповіла, що не має часу, адже у гурту АНТИТІЛА були три великі концерти у київському Палаці спорту. За словами журналістки, вона погодилась опублікувати розмову пізніше.

Коли артист переглянув надіслане мною інтерв'ю, було сказано видалити 10 фрагментів. Будуючи нормальну та відповідальну комунікацію, я відреагувала на правки та розписала по кожному фрагменту, що можемо врахувати, а що ні. Далі я очікувала продовження конструктиву в обговоренні правок, але мені було сказано: "Це просто лінь",

– розповіла Довбенко.