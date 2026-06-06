24 Канал підготував добірку одних із найскандальніших інтерв'ю за останній рік, і далі в матеріалі детальніше розповімо про те, що сталось.
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Тарас Тополя та Марічка Довбенко
Лідер гурту АНТИТІЛА відносно нещодавно дав інтерв'ю Марічці Довбенко. Аж раптом інфлюєнсерка повідомила, що команда артиста намагається заблокувати відео зі співаком на її ютуб-каналі.
За словами Довбенко, команда соліста також погрожувала заблокувати її ютуб-канал, подати в суд, знищити її програму та ім'я.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн
На закиди відреагували представники Тополі. Адвокат Тараса звинуватив журналістку у порушенні домовленостей під час інтерв'ю. За його словами, жінку попросили не запитувати про шлюб та розлучення з Оленою, його особисті переживання тощо. Марічка нібито погодилась на ці умови.
Перед підготовкою і записом я та присутня на записі PR-manager Олена Гармаш попередили двічі Довбенко, що в інтерв'ю є обмеження і рамки. Проте вже під час запису розмови Довбенко неодноразово ставила Тарасу провокативні запитання про шлюб, розлучення і "скандал" з ексдружиною,
– додав адвокат.
Після завершення інтерв'ю піар-менеджерка співака одразу повідомила журналістці, що вона порушила домовленості, проте Довбенко запевнила, що віддасть фінальну версію на узгодження.
Адвокат надіслав Довбенко правки та вимогу видалити фрагменти інтерв'ю, що порушують домовленості, але отримав відповідь, що розмову залишать без змін.
Довбенко стверджувала, що надіслала інтерв'ю на перегляд за чотири дні до запланованої дати публікації. Проте команда Тополі відповіла, що не має часу, адже у гурту АНТИТІЛА були три великі концерти у київському Палаці спорту. За словами журналістки, вона погодилась опублікувати розмову пізніше.
Коли артист переглянув надіслане мною інтерв'ю, було сказано видалити 10 фрагментів. Будуючи нормальну та відповідальну комунікацію, я відреагувала на правки та розписала по кожному фрагменту, що можемо врахувати, а що ні. Далі я очікувала продовження конструктиву в обговоренні правок, але мені було сказано: "Це просто лінь",
– розповіла Довбенко.
Вадим Буряковський
Понад два місяці тому чоловік Ольги Полякової прийшов на інтерв'ю до Дмитра Гордона. Під час розмови тема дійшла до чоловіка Маші Єфросиніної – Тимура Хромаєва.
Бізнесмен назвав чоловіка співачки "мажором, який не вдарив палець об палець".
Просто Тимур же з мажорів, а мажорам усе важко переживати. Щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив...,
– заявив чоловік Полякової.
Він також додав, що батько Тимура був заможною людиною і все йому залишив.
Щодо Маші Єфросиніної Буряковський сказав, що на сцені ведуча йому подобається. Тоді як у житті вона начебто не є такою відкритою. На думку бізнесмена, завдяки Олі Поляковій Єфросиніна розкрилася.
Інтерв'ю Вадима Буряковського: дивіться відео онлайн
Після цього у мережі розгорівся скандал. Полякова опублікувала допис у соцмережах, де заявила, що не сподівалась почути від чоловіка такі слова, а також додала, що думка Буряковсього – це його особиста позиція.
Саме тому мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв'ю на адресу Маші і її родини – я їх не поділяю та відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям,
– написала Оля Полякова.
У Threads зірка також опублікувала два дописи, де написала, що "чоловік живий, але з хати більше не вийде", і що вважає нормальним перепросити за слова, які були недоречними.
Оля Полякова відреагувала на слова свого чоловіка про родину Єфросиніної / Скриншот із соцмереж
Сама ж Маша відкрито не реагувала на інтерв'ю Буряковсього.
Христина Горняк
Хто не знав, то Христина – колишня дружина шоумена Володимира Остапчука. Тривалий час між нею та новою коханою ведучого виникали публічні скандали у соцмережах. Зрештою, жінка наважилась на дати інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповіла про справжні стосунки з колишнім чоловіком.
Горняк стверджує, що в Остапчука були проблеми з алкоголем. Останні їхні сварки жінка фіксувала на відео, адже на ранок він нічого не пам'ятав або ж погано пам'ятав. За словами Христини, ведучий навіть міг випити й не ночувати вдома, а також принижував її, коли був у стані алкогольного сп'яніння.
За її словами, під час сварок Остапчук міг кидати предмети або бити їх об підлогу чи стіну, однак підкреслила, що фізичного насильства не застосовував.
Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн
Хто не знав, то станом на зараз Володимир Остапчук і його кохана Катерина разом із сином емігрували до Канади. Там також живуть діти шоумена від першого шлюбу: донька Емілія та син Еван-Олександр.
Рішення остаточно ухвалили наприкінці лютого, коли будинок Остапчука та Христини Горняк постраждав через обстріл.
Наталка Денисенко
Тема розлучення Денисенко та Андрія Федінчика дуже довго потрапляла у гучні заголовки преси. Та найбільше ситуація загострилась після інтерв'ю акторки.
Наталка казала, що Федінчик її ображав, їй бракувало чоловіка поряд і тому подібне. Сам актор стверджує, що його колишня дружина зраджувала йому ще з 2024 року. На той момент її новий коханий мав сім'ю, де виховував дітей. Ймовірно, саме заради Денисенко він покинув родину.
На захист Андрія стали його перша колишня дружина та Ксенія Мішина.
Вікторія Кукса пригадала, як Денисенко влізла у її сім'ю.
Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину,
– написала Вікторія.
Жінка також підтверджує, що акторка дійсно зраджувала Андрію і її нічого не зупиняло. Вікторія зауважила, що вирішила висвітлити цю історію публічно, адже Денисенко "вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунків з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини".
Вікторія Кукса про Наталку Денисенко / Скриншот з інстаграму
Ксенія Мішина, яка є кумою колишнього подружжя, звинуватила Наталку у підлості, брехні та дволикості. Акторка закликала не вірити жодному слову зіркової колеги.
Ксенія Мішина розкритикувала Наталку Денисенко / Скриншот з інстаграм-сторіс
Олег Винник
Ну і на десерт – колишній улюбленець жінок, який у Німеччині дав інтерв'ю РБК-Україна Life.
Під час своєї розповіді артист дав багато скандальних, а подекуди і навіть абсурдних. Та сьогодні ми розповімо про ті, які наробили найбільше галасу.
Журналістка цікавилась у Винника питанням щодо російської мови. Та співак заявив, що було б недоречно, якби зараз в Україні заборонили спілкуватися російською. Також він та його дружина почали спекулювати на темі російськомовних військових.
Також Олег не погоджується з тим, що його називають зрадником. Він вважає, що його називають зрадником лише тому, що "хтось" постійно нацьковує на нього українців та провокує хейт.
Олег Винник / Скриншот із відео
І повірте, що це далеко не всі скандальні заяви артистів, які вони встигли зробити за останній рік. Однак ті, про які ми розповіли сьогодні, стали саме такими, що їх обговорюють і досі.