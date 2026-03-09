Подробицями Горняк поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вийшло сьогодні.

Христина Горняк розповіла, що у Володимира Остапчука були проблеми з алкоголем. Останні сварки жінка почала записувати на відео, адже, як вона стверджує, зранку чоловік нічого не пам'ятав або пам'ятав погано.

Я останні дві сварки зафіксувала для того, щоб йому показати. Я навіть у страшному сні не думала, що мені доведеться виходити з цим для захисту себе,

– зазначила Христина.

Нотаріус поділилась, що в їхньому шлюбі були як хороші, так і погані моменти.

Жахливі моменти, на жаль, у мені вбивали все те, за що я трималася у цьому шлюбі,

– додала вона.

Христина пригадала, що Володимир міг випити й не ночувати вдома. Якось він вів корпоратив за містом. Увечері ведучий написав коханій, що вже їде додому, а зранку в нього був запланований ефір на одному з українських телеканалів.

Я лягла спати. Я прокинулась десь о 6 ранку від того, що у мене розривається телефон. Я не розуміла, хто дзвонить. Я підіймаю слухавку, а там Лєна, дівчина з каналу, вона каже: "Христино, вибачте, а де Володимир? Він у нас через 20 хвилин виходить в ефір". Я повертаюсь направо, а його нема,

– розповіла Горняк.

Нотаріус припустила, що чоловік міг заснути у гостьовій кімнаті, але його там не було. Перша думка, яка прийшла їй в голову, – з Остапчуком щось сталося, тож зателефонувала йому.

Він підняв слухавку, і там абсолютно незрозуміла розмова. Я почала з'ясовувати. Вийшло так, що коли він уже хотів їхати додому, він із замовниками випив, а потім, як він любив казати: "Склейка і я проснувся". Я сказала: "Як це ти не приїхав додому?" Тоді його помічник мене вмовив, що нічого не було, він випив, заснув у номері. Присилали фотодокази, що він спав одягнений. Замість того, щоб приїхати додому і просити пробачення за те, що він зробив, він залишився там ще на два дні,

– пригадала колишня дружина Остапчука.

Водночас Христина зізналась, що "побачила його відчай і прохання пробачити", тому вірила, що Володимир більше так не вчинить. Але додала, що "це був перший дзвоник розуміння того, що людина не має стопів, коли вживає алкоголь".

За словами Горняк, далі не було жодного свята, які б не закінчувалися скандалом. Вона стверджує, що Остапчук міг сісти п'яний за кермо і поїхати ночувати у готель. Нотаріус стверджує, що в стані алкогольного сп'яніння чоловік її принижував, що бачили їхні друзі.

Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн

Стосунки Горняк і Остапчука: головне