Подробностями Горняк поделилась в интервью Алине Доротюк, которое вышло сегодня.

Кристина Горняк рассказала, что у Владимира Остапчука были проблемы с алкоголем. Последние ссоры женщина начала записывать на видео, ведь, как она утверждает, утром мужчина ничего не помнил или помнил плохо.

Я последние две ссоры зафиксировала для того, чтобы ему показать. Я даже в страшном сне не думала, что мне придется выходить с этим для защиты себя,

– отметила Кристина.

Нотариус поделилась, что в их браке были как хорошие, так и плохие моменты.

Ужасные моменты, к сожалению, во мне убивали все то, за что я держалась в этом браке,

– добавила она.

Кристина вспомнила, что Владимир мог выпить и не ночевать дома. Как-то он вел корпоратив за городом. Вечером ведущий написал любимой, что уже едет домой, а утром у него был запланирован эфир на одном из украинских телеканалов.

Я легла спать. Я проснулась где-то в 6 утра от того, что у меня разрывается телефон. Я не понимала, кто звонит. Я поднимаю трубку, а там Лена, девушка с канала, она говорит: "Кристина, извините, а где Владимир? Он у нас через 20 минут выходит в эфир". Я поворачиваюсь направо, а его нет,

– рассказала Горняк.

Нотариус предположила, что мужчина мог уснуть в гостевой комнате, но его там не было. Первая мысль, которая пришла ей в голову, – с Остапчуком что-то произошло, поэтому позвонила ему.

Он поднял трубку, и там совершенно непонятный разговор. Я начала выяснять. Получилось так, что когда он уже хотел ехать домой, он с заказчиками выпил, а потом, как он любил говорить: "Склейка и я проснулся". Я сказала: "Как это ты не приехал домой?" Тогда его помощник меня уговорил, что ничего не было, он выпил, заснул в номере. Присылали фотодоказательства, что он спал одетый. Вместо того, чтобы приехать домой и просить прощения за то, что он сделал, он остался там еще на два дня,

– вспомнила бывшая жена Остапчука.

В то же время Кристина призналась, что "увидела его отчаяние и просьбу простить", поэтому верила, что Владимир больше так не поступит. Но добавила, что "это был первый звонок понимания того, что человек не имеет стопов, когда употребляет алкоголь".

По словам Горняк, дальше не было ни одного праздника, которые бы не заканчивались скандалом. Она утверждает, что Остапчук мог сесть пьяный за руль и поехать ночевать в отель. Нотариус утверждает, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина ее унижал, что видели их друзья.

Интервью с Кристиной Горняк: смотрите видео онлайн

Отношения Горняк и Остапчука: главное