Втім, це не поодинокий випадок в українському шоу-бізнесі, коли розрив стосунків переростає у гучний скандал. Чому саме розлучення Володимира Остапчука та нотаріусині Христини Горняк набуло такого розголосу, а також які ще зіркові розставання супроводжувалися публічними конфліктами – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Напруга між колишньою та теперішньою дружинами Володимира Остапчука знову дала про себе знати після того, як будинок шоумена постраждав внаслідок масованого ракетного обстрілу росіян. Нерухомість телеведучий придбав у шлюбі з Горняк і впродовж декількох років не міг його поділити. У березні 2025 року Володимир і Христина змогли досягти компромісу, вирішивши продати дім, а кошти від продажу поділити навпіл. Однак вже наприкінці 2025 року Катерина Остапчук повідомила, що продаж котеджу ускладнюється через позицію колишньої дружини шоумена. За її словами, Горняк встановила занадто високу ціну та відмовляється йти на поступки.

На тлі майнового спору Христина зробила низку резонансних заяв щодо їхніх стосунків з телеведучим. Жінка в інстаграмі зазначила, що протягом трьох років терпіла емоційні знущання. Вона стверджує, що під час шлюбу зазнавала емоційного тиску. У стані алкогольного сп'яніння чоловік нібито міг її ображати, бити по стінах, кидати речі та виганяти з дому. Також вона натякнула на зради, які, за її словами, вирішила свого часу пробачити.

І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась, ще коли ми були в шлюбі. В одній з маніпуляцій випадково показалась переписка з жінкою, з якою зраджував ще в першому шлюбі, щоб викликати в мене ревнощі. А виявилось і в нашому шлюбі там було багато романтичного,

– написала Горняк.

Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з їхніх соцмереж

Натомість Катерина Полтавська стала на захист чоловіка. Вона запевняє, що Володимир не зраджував, не застосовував фізичного насильства та повністю забезпечував свою колишню сім'ю. Усі звинувачення Христини, за її словами, є наклепом і спробою зіпсувати його репутацію. Окрім цього, Катерина спростувала припущення, що їхні стосунки почалися ще до розлучення Остапчука та Горняк. Вона заявила, що в липні 2022 року саме Христина ініціювала розрив, у вересні пара подала заяву на розлучення, а вже згодом між нею та Остапчуком зав'язалися стосунки.

Для контексту! Володимир Остапчук був тричі одружений. Христина Горняк – його друга дружина, з якою вони побралися в жовтні 2020 року, а Катерина Полтавська – третя дружина шоумена.

Додамо, що і перший шлюб Володимира Остапчука завершився зі скандалом. У 2007 року ведучий одружився з Оленою Войченко. У подружжя є двоє дітей – дочка Емілія та син Еван-Олександр. Пара була разом понад 10 років, але в 2020 році стало відомо про їхнє розлучення.

Причиною розриву, за словами Войченко, стали зради з боку чоловіка. Про це вона розповідала в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Олена зазначала, що на той момент Остапчук не був готовий до сімейного життя. Вона також заявляла, що серед жінок, з якими чоловік їй зраджував, нібито була й Христина Горняк – згодом друга дружина Володимира.

Олена Войченко вважає, що Володимир Остапчук міг зраджувати їй з Христиною Горняк / Скриншоти з інстаграму

Однак Христина ці звинувачення відкидала. Після цього колишнє подружжя ще не одноразово робило гучні заяви одне про одного в інтерв'ю і соцмережах. Також були публічні сварки між Оленою Войченко та Христиною Горняк. Зрештою у 2023 році Володимр зазначив, що їхні стосунки з першою колишньою дружиною налагодилися і він спілкується з їхніми дітьми.

Я наробив багато дурниць. Є речі, які не слід було казати чи робити, ніколи і нікому. Мені за них прикро і соромно, але це був я. Тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму,

– написав він в інстаграм-сторіс і подякував колишній дружині за виховання їхніх спільних дітей.

Володимир Остапчук висловився про колишню дружину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Володимир Остапчук висловився про стосунки з колишньою дружиною та дітей / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як відомо, Олена з сином та донькою зараз мешкають за кордоном.

Які ще розлучення українських зірок стали скандальними?

Торік весь інтернет обговорював розрив зірки "Ліги сміху" та військового Віктора Розового і моделі й блогерки Ольги Мерзлікіної. Пара одружилася в березні 2024 року, а вже в травні 2025 стало відомо про їхнє розлучення. Спершу Віктор та Ольга утримувались від публічних коментарів щодо причин розлучення, та в серпні Розовий неочікувано дав велике інтерв'ю Раміні Есхакзай, де розповів, що його не влаштовували інтимні стосунки з дружиною і взагалі він нібито її не кохав. Також чоловік заявив, що тричі зраджував обраницю. Вперше це сталося у 2019 році та двічі вже під час повномасштабного вторгнення. "Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало", – заявив Розовий. Про першу зраду гуморист розповів сам, а ще про дві Мерзлікіна дізналася, побачивши в його телефоні фото з іншими жінками. Після резонансного інтерв'ю Віктора, Ольга пішла на відверту розмову до Маші Єфросиніної, де розповіла свою версію про стосунки з колишнім чоловіком.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна / Фото з їхнього інстаграму

Свого часу розголосу також набув розрив блогерів Саші Бо та Ігоря Пустовіта. Після розриву Олександра в інтерв'ю Маші Єфросиніній заявила, що перебувала в аб'юзивних стосунках. За її словами, чоловік часто її знецінював, ображав і психологічно тиснув. Вона також заявляла про шантаж з боку чоловіка, називаючи його "своїм найбільшим хейтером". Блогерка казала, що сім разів намагалася піти з родини, але щоразу поверталася. Лише з восьмої спроби подружжя ухвалило остаточне рішення розлучитися. Згодом Ігор Пустовіт також публічно прокоментував ситуацію та озвучив власну версію подій в інтерв'ю Славі Дьоміну на ютуб-каналі "Радіо Люкс". Чоловік заявив, що і сам неодноразово стикався з образами від дружини. Як розповідав Ігор, Саша часто зривалась, кричала, не залишалась вдома сама з дітьми, бо не могла начебто контролювати власні емоції.

Саша Бо та Ігор Пустовіт з двома синами / Фото з інстаграм-сторінки блогерки