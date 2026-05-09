Володимир Ращук вперше відреагував на резонансні заяви колишньої. Він записав лаконічне сторіз на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Відома акторка шокувала історією, як чоловік подав на неї в поліцію через "викрадення дитини"

Актор подякував усім друзям, колегам і побратимам за підтримку. За словами, Володимира Ращука, він отримав безліч теплих повідомлень від близьких людей.

Я навіть не очікував, що в мене є така кількість адекватних крутих людей, які мене особисто знають і не знають, але все розуміють. Я просто в шоці!

– сказав воїн.

Водночас Володимир Ращук не став заперечувати, що також отримав чимало критики у свій бік. Але запропонував спрямувати емоції на донати. Зараз в актора триває збір коштів на пікап.

"У країні є набагато важливіші проблеми, ніж особисте життя та розлучення якогось там Ращука. Тому я хочу, щоб ви весь свій праведний гнів спрямували на донати проти Росії", – сказав Ращук.

Володимир Ращук вперше висловився після гучного інтерв'ю: відео

Що відомо про розлучення Володимира Ращука?

Вікторія Білан та Володимир Ращук одружилися у 2015 році. Вони разом виховували доньку Вікторії, Катерину, від попередніх стосунків. У квітні 2022 пара повінчалася. У жовтні 2025 у них народився спільний син Ярема.

У квітні 2026 Володимир Ращук вперше розповів, що більше не разом з Вікторією. Він додав, що перебуває в нових стосунках, бо закохався.

Нещодавно Вікторія Білан-Ращук дала відверте інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому звинуватила колишнього чоловіка в лицемірності. Вона заявила, що актор зраджував їй, коли вона вже була вагітною.

Жінка кілька разів пробачала Володимиру і давала другий шанс, однак він начебто вів подвійне життя. Наразі подружжя не розлучене, але заява на розрив уже подана.