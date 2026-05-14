Подробицями особистого життя Нестеренко поділилась в інтерв'ю Марічці Падалко.

У квітні Анастасія Нестеренко підтвердила розрив з Костянтином Темляком. Акторка опублікувала відео в тіктоці, де поділилась рефлексією про стосунки та назвала його колишнім чоловіком.

Зірка серіалу "Прикордонники" зізналась, що закладала інші сенси в ролик, проте не приховує – очікувала, що після цього в мережі ширитиметься новина про її розлучення.

Річ у тім, що раніше Нестеренко не заявляла про розрив з Темляком. Акторка не хотіла повідомляти про зміни в особистому житті, адже загалом рідко виносить тему стосунків на публіку.

Вийшла, і слава Богу (зі стосунків з Костянтином Темляком – 24 Канал). Ось так скажу. Не буду коментувати,

– сказала Анастасія.

Нестеренко розповіла, що саме вона стала ініціаторкою розриву. Дівчина не перебуває у стосунках уже 8 місяців. Акторка поділилась, що у побуті мало що змінилося, адже майже півтора року вона була дружиною військового й більшість часу жила сама. Нагадаємо, що у травні 2024 року Темляк приєднався до батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр. Наразі Анастасія не готова до нових стосунків.

Мені подобається фліртувати. Мені подобається ось це відчуття, що я нікому нічого не винна. Ось ця легкість мені дуже подобається,

– зізналась вона.

Періодично Нестеренко ходить на побачення, але каже, що це не серйозно.

Зараз мені важко уявити, що я знову одружуюсь, знову хтось поруч зі мною кожного дня. Поки що я кайфую від того, що я сама,

– додала акторка.

