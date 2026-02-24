У мережі продовжили з'являтися заяви як від Христини Горняк, так і від Катерини Остапчук у їхніх соцмережах. Кожне нове повідомлення супроводжувалось відповіддю – і дійшло до доволі гучних заяв і звинувачень, пише 24 Канал.

Катерина Остапчук пояснила, що згадує про Христину тільки тоді, коли знову заходить мова про будинок. Вочевидь, ця тема стала вразливою для обох сторін.

Якби я хотіла просто псувати тобі життя, я б це зробила у 2022. А так, то ти просто дістала будинком, трапився скандал і тепер кожного разу, коли підіймається ця тема, мені розповідають все нові та нові історії твоїх подвигів,
– написала дружина шоумена.

Також Катерина повідомила, що найближчим часом частина будинку, яка належить Володимиру, перейде іншим людям у подарунок.

"Від того часу прошу звертатися публічно до інших людей і вирішувати з ними всі питання. Будь-які згадки мене або Вови з приводу будинку будемо вважати сталкерством", – додала дружина ведучого.

Христина ж відповіла, що їй все одно, кому належатиме інша половина будинку. Але вона припускає, що це "фіктивне дарування" і "схема".

Я потім вам розповім, яку схему вигадали з цим будинком, щоб ви знали, хто і як живе і в законному полі діє,
– вказує Христина.

Зазначимо, що Володимир Остапчук тим часом ніяк не коментує ситуацію.

На цьому все не зупинилось. Христина Горняк у телеграм-каналі опублікувала відео, датоване 1 січня 2025 року.

Згодом жінка видалила цей ролик, тому перевірити інформацію вже неможливо. Але судячи з коментарів обох сторін, у відео зафільмована сварка Володимира та Христини. Вони начебто грубо висловлювалися одне до одного, а шоумен погрожував викликати поліцію.

Це відео саме тих моментів, де в алкогольному сп'янінні мене обзивали, били в стіну, кидали речі й систематично виганяли, посилали. Знаєте чому я їх почала знімати? Для того щоб показати на наступний день людині, бо він не пам'ятав,
– каже Горняк.

Згодом Христина продовжила коментувати шлюб з Володимиром Остапчуком та зробила гучну заяву.

"Нарешті я можу це сказати, бо я втомилась це терпіти й це вийшло за всі межі. 3 роки я терпіла емоційні знущання в шлюбі, в стані алкогольного сп'яніння і не тільки", – стверджує Горняк.

Блогерка додала, що прийняла рішення розлучитися через свій емоційний стан. Але вирішила не виносити на публіку деталі. Христина вважає, що гідно вийшла з розлучення, але не отримала взаємності.

Натомість я отримала як мене систематично принижують, ображають словами, вигадують факти, збирають компромати, щоб зламати мою професійну репутацію, погрожують позбавити нотаріального свідоцтва, вибити зуби моїй мамі,
– додала жінка.

Христина Горняк побажала іншим жінкам не потрапляти в стосунки з "емоційно нестабільними" чоловіками, які "ввечері можуть послати тебе 300 разів, а зранку повзати на колінах з вибаченням". Ймовірно, нотаріусиня натякала на Остапчука.

Також Христина Горняк заявила про нібито зраду, яку вирішила пробачити.

І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась, ще коли ми були в шлюбі. В одній з маніпуляцій випадково показалась переписка з жінкою, з якою зраджував ще в першому шлюбі, щоб викликати в мене ревнощі. А виявилось і в нашому шлюбі там було багато романтичного,
– написала Горняк.

Христина Горняк заявила про зраду та емоційні знущання у колишньому шлюбі / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Остапчук вважає, що відео сварки є компроматом не на Володимира, а на саму Христину. Вона називає метою Горняк – "продовжити псувати життя" їхній родині.

Поліцію він хотів викликати, щоб зафіксувати, що агресор у сварці вона. І щоб вона не змогла вести проти нього наклеп, кричачи на весь готель. Жінки-аб'юзери теж існують,
– каже журналістка.

Катерина підкреслила, що у випадку, якщо Христина справді має докази своїм звинуваченням, то Володимир відповідатиме за законом. Пара вже готова йти до адвоката, а також подавати заяву в Нотаріальну палату про порушення етики нотаріуса.

Катерина додала, що розповідає історії про Христину не для того, щоб полити брудом, а щоб довести: "ця людина не може бути жертвою". Дівчина запевняє, що Володимир не обмежував Христину в шлюбі, забезпечував, не зраджував і не вдавався до фізичного насилля.

Усе інше – це спекуляція та наклеп, який псує його репутацію, як публічної людини,
– переконана Остапчук.

Також Катерина Остапчук спростувала слова Христини, начебто вона "з'явилась під час їхнього шлюбу". За словами дівчини, у липні 2022 року Горняк пішла від Остапчука і захотіла розлучення. У вересні пара подала заяву, а через місяць у Володимира та Катерини закрутилися стосунки.

"І останнє запитання: чому все це піднялося саме зараз, коли Вова заявив, що він не хоче бути співвласником будинку?... Можливо тому, що зрозумівши, що вона втрачає останню можливість знущатися з нас через будинок, вона вирішила, що треба застосувати інші способи зруйнувати життя та кар'єру", – пише Катерина.

Катерина Остапчук про звинувачення і закиди про зраду / Фото з інстаграм-сторіз

Важливо! Матеріал створений на основі публічних заяв обох сторін, що перебувають у відкритому доступі. Будь-які звинувачення та заяви є лише позицією їхніх авторів.