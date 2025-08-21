Українці не оцінили "відвертість" Віктора. Люди вважають, що він вчинив неетично стосовно колишньої дружини. У матеріалі Show 24 читайте, що відомо про шлюб, розлучення Розового і поранення, яке він отримав на фронті.

Не пропустіть Вперше після розлучення: Віктор Розовий показав нову кохану

Шлюб Віктора Розового й Ольги Мерзлікіної

На початку березня 2024 року Віктор Розовий повідомив, що одружився з Ольгою Мерзлікіною. Вони також відгуляли весілля – гуморист узяв 10-денну відпустку, адже вже тоді долучився до захисту України.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна / Фото з інстаграму

Як і коли Віктор Розовий отримав поранення?

Розовий служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 21 березня 2024 року він зазнав важкого уламкового поранення голови. Гумористу встановили титанову пластину в череп.

Віктор пересувається на кріслі колісному, а у квітні цього року показав, як робить перші кроки. Лікарі запевнили ветерана війни, що він зможе ходити, а от рука, ймовірно, не функціонуватиме на 100%.

Гуморист розповідав, що отримав поранення в Орлівці під Авдіївкою.

120 міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і частково ліву півкулі мозку. Прикиньте – хедшот, а я все ж таки живий,

– пригадував він.

Чому Віктор Розовий розлучився з дружиною?

У травні 2025 року Віктор Розовий оголосив про розлучення з дружиною. Ольга Мерзлікіна повідомила, що причина – зради з боку чоловіка, і додала, що іншими подробицями вони не ділитимуться.

"Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві нові реальності – виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", – написала вона.

19 червня стало відомо, що Віктор і Ольга офіційно розлучилися.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна розлучилися / Фото з інстаграму жінки

Інтерв'ю Віктора Розового Раміні Есхакзай

20 серпня на ютуб-каналі Раміни Есхакзай вийшло інтерв'ю з Віктором Розовим, яке наробило галасу в мережі. Ветеран війни розповів подробиці інтимного життя з Ольгою і своїх зрад, що шокувало людей.

Майже одразу випуск видалили, однак пізно ввечері повернули, перед тим вирізавши певні фрагменти. Українці звинуватили Раміну і Віктора у тому, що вони вчинили неетично стосовно колишньої дружини гумориста.

Інтерв'ю Віктора Розового: дивіться відео онлайн

В інтерв'ю Розовий розповів про контракт з Мерзлікіною, згідно з яким заплатив їй 500 тисяч гривень моральної компенсації, а жінка зробила публічну заяву про його зради.

Віктор поділився, що його не влаштовували інтимні стосунки з дружиною. За словами гумориста, він хотів урізноманітнити їхнє статеве життя, але Ольга не задовольняла бажання чоловіка.

Їй подобалось, щоб я її задовольняв кл*торально, але руками. Це ненормально. Давай "маслай вареник годину". Мені це не подобалось, але все одно робив, бо вона мене просила, бо це була моя партнерка,

– заявив гуморист.

Віктор Розовий з колишньою дружиною / Фото з інстаграму гумориста

Ветеран війни зізнався, що зраджував обраницю у 2019 році та двічі на війні. Розовий стверджує, що Ольга не приїжджала, коли він воював, і постійно знаходила виправдання.

Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало,

– заявив Віктор.

Про зраду у 2019 році гуморист розповів сам, а про дві інші Мерзлікіна дізналась, коли побачила фотографії з дівчатами у його телефоні.