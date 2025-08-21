Майже одразу випуск видалили з ютубу. Як пояснила Раміна: з етичних міркувань. Однак пізно ввечері його таки повернули, перед тим вирізавши певні фрагменти. Та все ж скандальне інтерв'ю Розового розкритикували у мережі. У чому звинувачують Есхакзай і що пишуть про висловлювання гумориста, розповість Show 24.

У мережі розкритикували інтерв'ю Раміни Есхакзай з Віктором Розовим

Українці зазначають, що Раміна Есхакзай вчинила неетично стосовно колишньої дружини Віктора Розового, порушила її особисті кордони, звинувачують у непрофесійності та хайпі. Гумориста критикують за те, що він виніс подробиці особистого життя з Ольгою Мерзлікіною на публіку, виправдовував свої зради.

"Виходить, Раміна показала, що жінка жінці не прихисток".

"Вірю, що рано чи пізно суспільство зрозуміє, що Раміна – це про хайп, а не про зміст".

"Огидно, що Раміна сидить посміхається на цю розповідь. І навіть тоді, під час зйомки, у неї етичних сумнівів не виникло".

"Мені завжди подобався Віктор Розовий як комік. Я маю повагу до Віктора як до захисника України й довго слідкувала за процесом його одужання, щиро співчуваючи. Але як же гидко від того бруду, який зараз несе Вітя в інфопростір".

"Інтерв'ю з Розовим – це дно, особливо неетично стосовно колишньої дружини. А випустити його в ефір – це плескання в калюжі замість журналістики. Хайп за будь-яку ціну".

"Бачивши повний випуск до редагування, можу лише сказати, що прикро це все спостерігати й розумієш, що військовий не завжди дорівнює хороша людина".

"Здається, у людей розмились межі поняття "етика", "особисте життя" та "повага до партнера". Сьогодні медіа і соцмережі створюють ілюзію, що будь-який біль, конфлікт чи зрада має право стати контентом".

"З точки зору поваги до особистих кордонів іншої людини та елементарної жіночої емпатії не варто було викладати ці фрагменти. Жодна жінка не хотіла б, щоб подібні подробиці її особистого життя ставали темою для публічного обговорення".

Як Раміна відреагувала на критику?

Учора Раміна Есхакзай записала відеозвернення до людей, які її критикують. Наразі ці відео видалені з її інстаграму.

Відео, яке вийшло в обід пройшло декілька етапів фільтрації: це моя перевірка, перевірка гостя, бригади й певних спеціалістів. Тому звинувачувати мене в тому, що я випустила відео без перевірки не можна,

– сказала Раміна.

Раміна Есхакзай відповіла на критику

