Він вперше розповів про те, як Ольга дізналася про ці зради в інтерв'ю на ютуб-канал Раміни Есхакзай, пише Show 24. Водночас наразі це відео видалили.

Як виявилося, дружина дізналася про зради з телефону Розового. Сталося це після того, як Віктор отримав поранення на фронті й перебував у комі. Саме тоді Ольга Мерзлякіна мала доступ до мобільного чоловіка і побачила там фото. Згодом зізналася йому, що все знає.

У той момент я кажу: "Я хочу бути з тобою. Ти хочеш піти зараз?". Вона відповідає: "Я подумаю, мені потрібно все зважити". Тоді я кажу: "Гаразд, я хочу, щоб ти залишилася зі мною, але що ти хочеш?". У відповідь вона каже: "Я хочу, щоб ти купив мені квартиру". Я думаю, що в той момент вона вже зрозуміла: це вже кінець стосункам, просто вирішила, що можна "поїздити" на чувакові. І я справді сидів та шукав варіанти квартир,

– пригадав Розовий.

Водночас згодом пара розлучилася. Відомо, що вони всього рік прожили в шлюбі, а загалом зустрічалися близько 13 років. Віктор пояснив свої зради тим, що вперше це сталося у 2019 році, коли Ольга не задовольнила його бажання в інтимі. Два наступні випадки, за його словами, відбулися вже під час служби на фронті, коли дружина тривалий час не навідувала його.

