Варто зауважити, що наразі інтерв'ю Віктора Розового видалили з ютубу. Ні Раміна Ескайхай, ні її представники, ні гуморист наразі не повідомили, що сталося, пише Show 24.

Про контракт Віктора й Ольги

Віктор Розовий розповів, що перед розлученням Ольга Мерзлікіна показала йому контракт з певними умовами. За словами гумориста, він мав заплатити їй 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Віктор стверджує, що за контрактом Ольга також могла публічно розповісти про зради Віктора – що й зробила, – а він мав мовчати. Ветеран війни зауважив, що боявся контракту, бо думав, що там можуть бути прописані певні "фінансові санкції". Чоловік додав, що Мерзлікіна погрожувала оприлюднити його інтимні фото.

Потім Розовий поспілкувався з юристом, який пояснив йому, що цей документ – для фінмоніторингу ПриватБанку.

Тобто вона отримала від мене 500 тисяч. Якщо її фінмоніторинг ПриватБанку запитає, звідки гроші, вона просто покаже цей договір. Тому я можу розказати зараз всю правду,

– пояснив Віктор.

На той момент у гумориста не було грошей. Так, він взяв 500 тисяч гривень з банки, де були кошти на реабілітацію.

Вона характеризувала це, що їй потрібні ці гроші для того, щоб рік жити в Києві, за оренду платити, і плюс – поправити менталку після моїх зрад. Але за ці гроші вона купила машину,

– стверджує Розовий.

Розовий про стосунки та інтим з Мерзлікіною

Віктор зізнався, що йому "ніколи не подобались" стосунки з Ольгою, і не знає, чи мав почуття до жінки. Однак гуморист освідчився, адже пішов на війну і розумів, що може загинути або отримати поранення, а хотів дітей.