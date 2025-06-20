Гуморист прокоментував розлучення з дружиною у свіжому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал ISLND TV.

До теми Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий офіційно розлучився з дружиною

Віктор Розовий розповів, що вони з Ольгою Мерзлікіною підписували шлюбний контракт, який врегулював майнові права. Гуморист зазначив, що пес Руслан залишився у колишньої дружини.

Ольга ділилась, що причиною розлучення стали зради Віктора під час стосунків. Водночас сам ветеран війни не став удаватися в подробиці та сказав, що вони – "не люди одне одного".

Розовий та Мерзлікіна одружилися навесні 2024 року, вже згодом стало відомо, що гуморист зазнав важкого поранення на фронті. Загалом їхні стосунки розпочалися у 2012 році, однак пара робила перерви.

Подружжя намагалося врятувати шлюб: Ольга та Віктор, зокрема, ходили до психолога. Гуморист зазначив, що між ними не було розуміння, та додав, що не шкодує про свої вчинки, які стали причиною розлучення.

Інтерв'ю з Віктором Розовим: дивіться відео онлайн

Ветеран війни наголосив, що зараз зосереджений на реабілітації та кар'єрі гумориста. Віктор та Ольга узгодили те, що жінка публічно розповість про його зради. Гуморист погодився на це, аби захистити колишню дружину від звинувачень, що вона покинула його через поранення, адже підкреслив, що це неправда.

Сергій Іванов також запитав у Віктора Розового, чи не думав він відсвяткувати розлучення.

Ні, це була б неповага до людини. Я ж сказав, що сумувати не буду, але повага у мене все одно є. Я ж тому не розкриваю всі подробиці. Хоча, напевно, щоб я не розкривав – це більше в її інтересах,

– відповів гуморист.

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