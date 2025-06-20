Юморист прокомментировал развод с женой в свежем интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ISLND TV.

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Виктор Розовый рассказал, что они с Ольгой Мерзликиной подписывали брачный контракт, который урегулировал имущественные права. Юморист отметил, что пес Руслан остался у бывшей жены.

Ольга делилась, что причиной развода стали измены Виктора во время отношений. В то же время сам ветеран войны не стал вдаваться в подробности и сказал, что они – "не люди друг друга".

Розовый и Мерзликина поженились весной 2024 года, уже впоследствии стало известно, что юморист получил тяжелое ранение на фронте. В общем их отношения начались в 2012 году, однако пара делала перерывы.

Супруги пытались спасти брак: Ольга и Виктор, в частности, ходили к психологу. Юморист отметил, что между ними не было понимания, и добавил, что не жалеет о своих поступках, которые стали причиной развода.

Интервью с Виктором Розовым: смотрите видео онлайн

Ветеран войны отметил, что сейчас сосредоточен на реабилитации и карьере юмориста. Виктор и Ольга согласовали то, что женщина публично расскажет о его изменах. Юморист согласился на это, чтобы защитить бывшую жену от обвинений, что она покинула его из-за ранения, ведь подчеркнул, что это неправда.

Сергей Иванов также спросил у Виктора Розового, не думал ли он отпраздновать развод.

Нет, это было бы неуважение к человеку. Я же сказал, что грустить не буду, но уважение у меня все равно есть. Я же поэтому не раскрываю все подробности. Хотя, наверное, чтобы я не раскрывал – это больше в ее интересах,

– ответил юморист.

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