Известно, что пара была в отношениях 10 лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на kp.ua.

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В откровенном интервью артистка призналась, что это была ее первая и очень сильная любовь, поэтому расставание далось нелегко.

Как отметила Екатерина, в отношениях назревали проблемы уже давно, а полномасштабное вторжение стало "последней каплей". Она рассказала, что Александр не всегда поддерживал ее в профессиональной сфере, ревновал и не воспринимал некоторые особенности ее работы в кино.

Все время в отношениях чувствовала, что меня сдерживают. Я могла бы и в том проекте сыграть, и в том, но там надо раздеться, там – есть откровенные сцены с партнером, там – страстные поцелуи... Я прекрасно понимала, что ему это больно, человек не может это принять. Поэтому не хотела делать и ему больно, и себя сдерживать не хотела, потому что люблю свою профессию. Я не могу жить без своей работы, без ролей. Поэтому было принято такое решение,

– объяснила Екатерина.

Екатерина Файн со своим бывшим парнем / Фото из инстаграма актрисы

Файн добавила, что, они оба с партнером пытались спасти отношения, но со временем стало понятно: дальше вместе им не по пути.

Я дала себе время пережить эту боль, потом сказала "стоп" – и начала выходить из этого тяжелого состояния. И у меня получилось,

– подчеркнула актриса.

Что известно о Екатерине Файн