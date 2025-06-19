Танцовщик родом из Киева. 46-летний Андрей стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами". Интересно, что именно этот проект связал его с телеведущей, ведь тогда Ребрик была участницей шоу, а Дикий – ее партнером по паркету. Что известно об отношениях звезд, как Андрей чувствует себя в роли многодетного отца и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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"Танцы со звездами" и личная жизнь

Уже с первого прямого эфира некоторые зрители "поженили" эту пару, однако на тот момент между ними искры еще не было. Телеведущая даже звонила Андрею, чтобы успокоить, объясняя, что это телевидение.

Андрей Дикий и Лилия Ребрик на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Кроме того, на момент участия в проекте оба из пары были в отношениях. В результате, Андрей и Лилия стали серебряными призерами "Танцев со звездами". В один миг между ними действительно промелькнула искра и влюбленные начали строить совместные отношения, которые развивались в быстром темпе.

В конце 2011 года пара поженилась. Церемония росписи должна была быть скромной и без лишних глаз, однако близкое окружение проговорилось журналистам, поэтому новость о грандиозном событии шоу-бизнеса быстро разлетелась громкими заголовками и первыми полосами.

Андрей Дикий и Лилия Ребрик в день бракосочетания / Фото из инстаграма

По случаю 10-й годовщины брака в 2021 году, супруги организовали для себя свадебную фотосессию, где Андрей был в классическом черном костюме, а Лилия – в белом изысканном платье с кружевом.

Андрей Дикий и Лилия Ребрик / Фото из инстаграма танцовщика

За почти 14 лет совместной жизни у пары родилось трое детей. 2012 – дочь Диана, 2018 – дочь Полина и 2024 – дочь Аделина.

Андрей Дикий с семьей / Фото из инстаграма Андрея

Недавно стало известно, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк беременна. Звезда находится на последних неделях беременности.

Старшая девочка пошла по стопам звездного отца и также профессионально занимается танцами. Андрей часто делится в соцсетях выступлениями Дианы и ее достижениями.

Где сейчас и чем занимается Андрей Дикий

В свое время танцовщик открыл собственную танцевальную студию "Дикого", где учил детей. Когда началась большая война, семья сначала жила в Черновцах, а затем вернулась в Киев.

Сегодня Андрей работает над благотворительным фондом, который основал вместе с Лилией. Они занимаются поддержкой военных, детей и украинцев, пострадавших из-за войны. К помощи также приобщаются и старшие дочери, ведь Андрей убежден, что одна из главных миссий фонда – это семейные ценности.

Благотворительный фонд Лилии Ребрик / Скриншот из инстаграма

Поэтому Андрей с женой и детьми продолжают жить в Украине. Чаще всего мужчина делится семейными фото. Не зря в описании страницы указано, что он "счастливый муж и отец".