Об этом в своем телеграм-канале рассказал блогер-плиткарь Богдан Беспалов, передает Show 24. Однако стоит заметить, что сама телеведущая пока не подтвердила эту информацию.

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Богдан Беспалов, ссылаясь на инсайдера, сообщил, что Леся Никитюк родила в воскресенье в Киевском городском роддоме №1. По его словам, телеведущая стала мамой сына.

Сегодня (19 июня – Show 24) выписалась. Тихонько, без шума. Папа малыша встретил и забрал. Пусть растут здоровые и счастливые,

– написал блогер-плиткарь.

Богдан Беспалов сообщил, что Леся Никитюк родила / Скриншот из телеграм-канала блогера

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Осенью прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что находится в отношениях с украинским военным Дмитрием Бабчуком. В начале января стало известно, что они обручились.

Некоторое время в сети ходили слухи, что телеведущая беременна. На днях Леся Никитюк объявила, что впервые станет мамой. Об этом она узнала во время съемок украинской комедии "Песики", где исполнила главную роль.

"Беременность пришла ко мне именно тогда, когда я была к ней готова, и я абсолютно спокойно на это отреагировала, без грамма страха. Возле меня оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу", – поделилась Никитюк.