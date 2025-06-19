Відомо, що пара була у стосунках 10 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на kp.ua.

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У відвертому інтерв'ю артистка зізналася, що це було її перше і дуже сильне кохання, тож розставання далося нелегко.

Як зазначила Катерина, у стосунках назрівали проблеми вже давно, а повномасштабне вторгнення стало "останньою краплею". Вона розповіла, що Олександр не завжди підтримував її у професійній сфері, ревнував і не сприймав деякі особливості її роботи в кіно.

Увесь час у стосунках відчувала, що мене стримують. Я можу і могла б і в тому проєкті зіграти, і в тому, але там треба роздягнутися, там – є відверті сцени з партнером, там – пристрасні поцілунки… Я чудово розуміла, що йому це боляче, людина не може це прийняти. Тому не хотіла робити і йому боляче, і себе стримувати не хотіла, бо люблю свою професію. Я не можу жити без своєї роботи, без ролей. Тому було прийнято таке рішення,

– пояснила Катерина.

Катерина Файн зі своїм колишнім хлопцем / Фото з інстаграму акторки

Файн додала, що, вони обидвоє з партнером намагалися врятувати стосунки, але з часом стало зрозуміло: далі разом їм не по дорозі.

Я дала собі час пережити цей біль, потім сказала "стоп" – і почала виходити з цього важкого стану. І в мене вийшло,

– підкреслила акторка.

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