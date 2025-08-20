Он впервые рассказал о том, как Ольга узнала об этих изменах в интервью на ютуб-канал Рамины Эсхакзай, пишет Show 24. В то же время уже это видео удалили.

К теме Рамина Эсхакзай объяснила, почему удалила интервью с Виктором Розовым

Как оказалось, жена узнала об изменах с телефона Розового. Произошло это после того, как Виктор получил ранение на фронте и находился в коме. Именно тогда Ольга Мерзлякина имела доступ к мобильному мужа и увидела там фото. Впоследствии призналась ему, что все знает.

В тот момент я говорю: "Я хочу быть с тобой. Ты хочешь уйти сейчас?". Она отвечает: "Я подумаю, мне нужно все взвесить". Тогда я говорю: "Ладно, я хочу, чтобы ты осталась со мной, но что ты хочешь?". В ответ она говорит: "Я хочу, чтобы ты купил мне квартиру". Я думаю, что в тот момент она уже поняла: это уже конец отношениям, просто решила, что можно "поездить" на чуваке. И я действительно сидел и искал варианты квартир,

– вспомнил Розовый.

В то же время впоследствии пара развелась. Известно, что они всего год прожили в браке, а в целом встречались около 13 лет. Виктор объяснил свои измены тем, что впервые это произошло в 2019 году, когда Ольга не удовлетворила его желания в интиме. Два следующих случая, по его словам, произошли уже во время службы на фронте, когда жена длительное время не навещала его.

Заметим, что это интервью Виктора Розового вызвало волну хейта в сети. Накануне наша редакция писала подробный материал о том, почему комик оскандалился новым интервью.