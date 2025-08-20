Интервьюер раскрыла причину. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Рамина Эсхакзай сообщила, что интервью с Виктором Розовым удалили по этическим соображениям, но его планируют вернуть. Интервьюерка отметила, что на аккаунты, где будут распространять выпуск, будут присылать жалобы.

Дорогие зрители. По этическим соображениям выпуск был удален. Всех услышали! Буквально несколько часов и все будет. Спасибо вам за сознательность! Обнимаю. Кто будет распространять выпуск на своих ресурсах – будем бросать жалобы. Три жалобы – удаление аккаунта,

– написала Эсхакзай.

Рамина также попросила людей не звонить ее маме и не спрашивать о выпуске.

Что Виктор Розовый рассказал в интервью?

В интервью Виктор Розовый поделился подробностями отношений с Ольгой Мерзликиной. Юморист признался, что его не устраивал интим с женщиной, а она не поддерживала желания мужчины.

Виктор рассказал, что изменял Ольге 3 раза, в частности дважды, когда уже воевал, и объясняет свои действия обстоятельствами войны. По словам юмориста, избранница не хотела приезжать к нему и всегда находила оправдания.

"Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, она этого заслуживала, как бы это трагично не звучало", – заявил Розовый.