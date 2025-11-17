Возвращение к гражданской жизни звезд чаще всего связано с ранениями, потерями близких людей или другими причинами. В материале 24 Канала рассказываем, кто, когда и по каким причинам получил возможность снять с себя камуфляж.

Также читайте Не связали жизнь с музыкой: как изменились братья Борисенко от "Фабрики звезд" и до сейчас

Кто из украинских звезд был в ВСУ, но вернулся к гражданской жизни?

Андрей Фединчик

Когда началась полномасштабная война, Андрей стал на защиту страны, вступив в ряды теробороны. Актер не делился деталями службы, а его уже бывшая жена Наталья Денисенко рассказывала, что муж "он работает в очень опасных местах".

В декабре 2024 года Андрею провели серьезную операцию в Ужгороде. Врачи выполнили фораминотомию – расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы. Кроме того, ему установили титановые импланты с обеих сторон позвоночника.

После операции и реабилитации ВВК признала его непригодным к службе, и теперь Фединчик возвращается к гражданской жизни.

Андрей Фединчик / Фото из инстаграма актера

Назар Грабар

Украинский актер и танцор после 24 февраля 2022 года защищал Украину от оккупантов. На фронте также воевал и родной брат Назара, который, к сожалению, погиб. После гибели родного человека уволился в запас, ведь остался единственным кормильцем в семье.

Грабарь столкнулся с депрессией и алкогольной зависимостью, однако сумел вернуться к полноценной жизни. Сегодня он активно волонтерит и помогает украинским защитникам.

Назар Грабар получил ранение на фронте / Фото из инстаграма ветерана

МС Петя

Исполнителю пришла повестка и он отправился в военкомат проходить медицинскую комиссию. MC Петя (Петр Моставчук) служил в составе 24-й механизированной бригады имени короля Даниила. Он проходил обучение на должность минометчика-наводчика, а затем отправился на ноль.

О своей службе защитник рассказывал в одном из интервью, однако не стал вдаваться в подробности о том, демобилизовался ли. Но известно, что сегодня рэпер живет гражданской жизнью, выступает с концертами и даже сделал предложение любимой девушке.

MC Петя (Петр Моставчук) / Фото из инстаграма

Виктор Бронюк

В марте 2022 года певец вступил в ряды 120 бригады Винницкой ТРО, а впоследствии перешел в 171 батальон 120 бригады Винницкой ТРО. В мае Виктора перенаправили в подразделение "Днестр", в отдел логистики.

В мае 2023 Бронюка демобилизовали. Музыкант подчеркнул, что увольнение было вынужденным шагом из-за семейных обстоятельств. Его отец перенес инсульт и является инвалидом первой группы.

Виктор Бронюк / Фото из инстаграма артиста

Тарас Тополя

24 февраля Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь стали на защиту Киевской области. Они присоединились к 130-му батальону территориальной обороны Киева, специализирующегося на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий.

Впоследствии подразделение перенаправили на север от Харькова. Но три года назад Тополю вместе с другими участниками коллектива вывели из зоны боевых действий. Артист объяснил, что когда он и его коллеги получат задание вернуться на фронт – это они и сделают.

Мы до сих пор находимся в распоряжении ГУР. Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода войны – без проблем,

– заявил артист.

Группа АНТИТИЛА / Фото из соцсетей

Виктор Розовый

В конце февраля 2022 года Виктор ушел добровольцем в полк ССО "Азов", который впоследствии стал 3 отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. 21 марта 2024 года военный получил тяжелое осколочное ранение головы.

В августе прошлого года юмористу провели очередную операцию. Ему вставили титановую пластину в череп. Сегодня мужчина пользуется креслом колесным, чтобы передвигаться. По словам юмориста, медицинские работники заверили, что он сможет ходить. А вот прогнозы по восстановлению функционирования руки не такие перспективные.

В апреле этого года Виктор Розовый сделал первые шаги после тяжелого ранения.

Виктор Розовый во время реабилитации / Скриншот из инстаграм-сторис

Виталий Козловский

В июне 2023 года певец получил повестку. Он вступил в ряды Национальной гвардии, в бригаду "Рубеж", выполнявшую боевые задачи на Донбассе. Осенью Виталия перевели в подразделение в Киеве. После этого около полугода Козловский проходил службу в Национальном президентском оркестре.

Козловский был переведен в 22-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в мае 2024 года, но уволен в запас в конце июня по семейным обстоятельствам.

Уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Дела и должность сдал,

– отметили в Сухопутных войсках.

В мае 2025 года Виталий дал интервью, где рассказал, что сейчас занимается патронатной службой вместе с побратимом. В ВСУ заявили, что исполнитель "не осуществляет патронатную службу и не был выведенным в распоряжение".

Пресс-служба певца заверила, что Козловский патронатную службу осуществляет от благотворительного фонда "Луч помощи" 22 ОМБр.

Виталий Козловский / Фото из инстаграма певца

MELOVIN

В июле этого года певец сообщил, что присоединился к Ансамблю Государственной пограничной службы Украины.

Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап – не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе,

– написал MELOVIN.

Но уже в сентябре исполнитель попал в больницу. Артист заявил, что "не выдержал давления структур".

Мне жаль, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Простите,

– написал певец.

Пока неизвестно, продолжает ли MELOVIN службу в Ансамбле, ведь сейчас он находится в туре по городам Украины.

MELOVIN / Фото из инстаграма

Недавно мы вспоминали о известных украинцах, которые погибли на войне.