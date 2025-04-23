В соцсетях Виктор опубликовал видео, где продемонстрировал успехи реабилитации после ранения, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм защитника.

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На ролике видно, что военному трудно даются первые шаги, однако он не опускает рук, а пробует двигаться дальше. В своих инстаграм-сторис Виктор сказал, что после того, как он вышел из комы, врачи говорили, что он сможет только моргать глазами, но сегодня Розовый доказал то, что они ошиблись.

Под наблюдением медицинского работника и с тростью военный сделал первые шаги.

Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения: смотрите видео онлайн

Под видео Виктор оставил краткое описание, где отметил, что полноценная ходьба – это дело времени.

Кароче понемногу начинаю ходить. Ущербно, с палочкой (с ней скорее всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки которые предотвращают подворачивание стопы), согнут, как дед, но сам, а это значит, что дальнейшая полноценная ходьба – это вопрос времени и занятий! Так что все ок,

– подытожил юморист.

В комментариях немало знаменитостей и обычных читателей оставили для защитника много теплых и искренних слов.

"Быстрой реабилитации".

"Быстрого тебе выздоровления воин Украины пусть Бог тебе дает силу в твое тело никогда не сдавайся Иисус Христос в твоем сердце".

"Витя, ты большой молодец! Мы в тебя верим, тебе все удастся".

"Маленький шаг для человека, но большой для Украины".

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