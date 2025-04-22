После встречи с украинскими бойцами двукратный обладатель премии "Оскар" записал трогательное видеообращение. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу 3 отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго в Кропивницком.

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На видео, снятом в комнате с картой Украины и военными шевронами на стене, актер обратился с искренними словами поддержки.

Я американец и хочу сказать то, что я знаю. Несмотря на то, что делают политики, я верю во всех вас, и я благодарен всем вам за то, что вы лучшие из тех, кем мы все стремимся быть. И вы защищаете не только свою страну, вы действительно защищаете мир, и это будет известно и увидено, и я знаю, что вы победите, и Бог благословит всех вас и ваши семьи. Спасибо вам,

– обратился к военным актер.

Заметим, известно, что Шон Пенн также работает над документальным фильмом об украинском пилоте с позывным "Джус" (Андрея Пильщикова), который погиб 5 августа 2023 года в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. В частности, недавно голливудский актер встретился с матерью "Джуса".