Также стало известно, посетит ли событие король Чарльза III. Сообщает Show 24 со ссылкой на Sky News.

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Как оказалось, принц Уильям на похоронах Папы Римского Франциска будет представлять своего отца, короля Чарльза III. Известно, что понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.



Принц Уильям посетит похороны Папы Римского Франциска / Скриншот с сайта Sky News.

Это решение приняли через несколько недель после госпитализации Чарльза III. Тогда король попал в больницу в Лондоне из-за временных побочных эффектов от лечения онкологического заболевания.

Несмотря на беспокойство общественности, представители королевской семьи уверяют, что состояние здоровья монарха стабильное. По информации дворца, король чувствовал себя довольно хорошо и в тот же день после госпитализации вернулся в Клеренс-хаус, где продолжил работать в своем кабинете. Однако подробной информации о ходе лечения монарха дворец не предоставляет.

Стоит отметить, что недавно стало известно, когда состоялась последняя встреча короля Великобритании Чарльза III и его жены, королевы Камиллы, с Папой Римским Франциском.